Countrymani teine generatsioon on esimesest mõnevõrra suurem ning selle välimuses on veel rohkem markeeritud "olen väike, aga tubli, ja peki asemel on puhas lihas"- olekut. Rõhk on jätkuvalt sõiduvõimekusel – ning hübriidi puhul – ka keskkonnasõbralikul sooritusvõimel. Esialgu saame Eestis auto müügikontekstis rääkida siiski vaid sisepõlemismootoriga versioonidest.

2010. aasta mudeliga kõrvutades on tutikas Countryman kasvanud 200 millimeetrit pikemaks ja 30 millimeetrit laiemaks, teljevahet on venitatud 75 millimeetri jagu. Salong on esimese Countrymani omast tuntavalt ruumikam, pakiruumi on kasvatatud lausa 220 liitri võrra (450-1309 l, sõltuvalt, kas tahetakse piknikku pidada või mitte).

Selle piknikuga on tegelikult täitsa tõsine lugu. MINI, millele omanikud kipuvad andma nime nagu kallile lemmikloomale, on seekord originaalsuse osas asja tõsiselt ette võtnud ja väidab, et seiklust ei ole kunagi liiga palju; piknikku ammugi mitte – auto kaks tagumist istet on võimalik kolme liigutusega nurka kokku pakkida, et moodustada sõiduki tagaossa korralik piknikuplats või magamisnurk, kui soovite.

Ehk siis: tere tulemast tuppa, kus üksteiselt võtavad mõõtu noobelmarkide kompaktsed kõrgendatud neljarattalised, näiteks Audi Q2, M-B GLA, Volvo tulevane (tingnimega) 40-seeria jt. Ainult et ... tuppatulija on MINI. Mis tähendab, et toas olijatel ja hiljem lisandujatel on päris keeruline vähemalt sama originaalse müügiargumendi leidmisega ... piknik on igatahes juba võetud.