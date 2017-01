Firma väide, et ta suudab siduda sulfiteid, võib täiesti tõele vastata. Kiire otsimise käigus selgub, et sulfiteid leidub natuke looduslikes viinamarjades, aga veinitööstuses lisatakse seda eraldi juurde, et kontrollida käärimisastet ja kaitsta oksüdeerumise eest - et ei läheks äädikaks kätte. Tootja ütlebki, et tänu nende filtritele saad n-ö "värske" veini - ehk siis säilitaja võetakse välja ja alles jääb vein, mis oleks koostiselt sarnane värske veiniga.

Siit edasi teha järeldust, et see pohmelli vastu aitab, on arvatavasti üleliiane. Pohmelli kui sellise mehhanism on päris keeruline ja praeguseks pole veel täiesti selge, mis täpselt mida põhjustab. Selge on see, et seal pole ainult ühte õiget süüdlast. LAD Bible'i seisukohast seega vale lähenemine, et on üks süüdlane ja kui sellest vabaneme, siis pole peavalu. Päris suur probleemide tekitaja on siiski see alkohol ise, mis on diureetik (viib vett kehast välja - juues urineerid palju). Ehk siis hommikust peavalu seostatakse just selle vee kaotusega, kuigi see pole ka arvatavasti ainult veekaotuse süü.