Real Men Real Style märgib esiteks, et sall ei ole sugugi mitte naiselik riietusese. Seda kandsid näiteks lendurid 100 aastat tagasi ehk ajal, mil lennuki kokpit oli lahtine. Ja seda on kandnud sõdurid läbi aegade. Eesti kliimas ei olegi vaja meest väga palju salli vajalikkuses veenda: see väide ei tule meile üllatusena, et külmaga võiks kael ja kurk olla kaitstud.

Kuid üllatusena tuleb see, et salli on võimalik kaela panna kümnel erineval viisil – umbes nagu lipsugi. Sõltuvalt su isiklikest eelistustest, ilma kargusest ja stiilist on võimalik valida väga erinevate sallisõlmede vahel.

Näiteks vabaltrippuv viis tähendabki seda, et sall asetatakse ümber kaela, kuid seda ei seota sõlme. Kaelale märkimisväärset kaitset sall nii ei paku (kui, siis natuke kuklale), aga see on hea võimalus erksa salliga oma särki ja pintsakut esile tuua.

Pariisi sõlm aga on üks kindlamaid ja toekamaid viise, eeldusel, et sall on piisavalt lai. Sall volditakse keskelt pooleks ja siis tehakse sellest kaela ümber silmus.

Millised on ülejäänud 8 viisi ja sõlme, vaata allolevast RMRSi videost.