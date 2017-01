Selima Taibi, Felix Starck ja koer nimega Rudi leidsid, et eluke Berliinis on igavavõitu. Neti kaudu osteti koolibuss – ilma seda nägemata. Tuuniti see kolme kuuga ümber ratastel elumajaks – ilma teadmata, mida täpselt tehakse. Ning alustati seiklust nimega Expedition Happiness ehk Ekspeditsioon Õnn – ilma täpselt teadmata, kuhu reisitakse.

Detsembris sai seiklus mõneks ajaks läbi, kuna koer Rudi tervislik seisukord ei võimaldanud tal enam reisida. Kuid paar kinnitab, et õnneekspeditsioon pole lõppenud.

Koosluse elustiil paneb õhkama. Ja kui sul on juhuslikult üks suur vana koolibuss ning sa tahaksid sellest teha midagi ägedat, siis leiad kindlasti inspiratsiooni neist Bored Panda lehel ja ka Expedition Happinessi kodulehel ilmunud piltidest. Vaata altpoolt videot ja loo juurest fotogaleriid.