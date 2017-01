Kui oled traktorite fänn, siis on see koht või õigemini sündmus sinu jaoks taevas maa peal, kirjutab Dirty Wheel. Kõige ägedamad, hullemad, suuremad ja võimsamad traktorid kogu maailmast kogunevad kord kahe aasta tagant Saksamaale Markkleebergi.

Allolevast videost saab aimu, kui vinge üritus võib traktorihuvilise jaoks olla Bulldog Dampf und Diesel.

Ürituse kodulehelt nähtub, et tegu on eeskätt vanadele traktoritele pühendatud kokkutulekuga ja see toimub alanud aasta juuli esimestel päevadel Leipzigis. Google Maps näitab, et kui sul on huvi oma vana Belarussiga Eestimaa südamest Paidest sellele üritusele sõita, siis tuleb sul läbida 1650 kilomeetrit. Autoga peaks selle marsruudi läbimiseks kuluma heal juhul ööpäeva ringis, põkaga ilmselt veidi kauem.