Nii mõnigi lugeja arvab sellist pealkirja lugedes, et säärane õpetus on sama hea, nagu õpetada isa seksima või teismelist poissi ennast rahuldama – mõttetu targutamine. Aga ÕL Mehele leidis, et Ask Men'is ilmunud selleteemalises seksuaalhariduse spetsialisti kirjutises on oma iva. Eeskätt sellepärast, et siin õpetatakse vaatama pornot nii, et oleks vähem süümepiinu selle tegemise pärast. Tõstku käsi see mees, kes pole kunagi pornot vaadanud. Nii, nüüd uurime seda kätt natuke UV-lambiga ...

Porno on normaalne. Uuringute kohaselt vaatavad vähemasti aeg-ajalt pornot pooled brittidest. Ometi tunneb enamik inimesi end sellepärast süüdlaslikult või ebamugavalt. Teame mõnd selle põhjustest: süütunne, et teed endale head äraolemist; kindluse puudumine esinejate vanuse ja töötingimustes osas ning ka kartus, et nad ei pruugi ise seda nautida.

Aga räpase sisu vaatamiseks on ka puhtamaid viise. Oma pornokombe korrastamine on nagu oma toitumise korrastamine: vaja on veidi ettevalmistavat uurimist selle kohta, mida sa oma kehale peaksid andma; siis natuke tahtejõudu, et hoida eemale kahtlase päritoluga rämpsust.