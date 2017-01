Gambrinuse õllepäevik proovis rukkiõlut, aga pigem leidis sellest plaksumaisi, kaerakliisid ja täisterasepikut.

One Claw (Westbrook, USA), prk 0,33 l, alc 5,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "APA" ja hinnang 95 punkti!

Tootjainfo: "Rye Pale Ale. One Claw is a rye pale ale made with a heavy handful of malted rye and scoops of our favorite hop varieties. One Claw is dedicated to those who bring a Westbrook home, to a friend’s, or anywhere a delicious beer is needed. Cheers to you, fellow One Claw!"