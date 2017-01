Saabub esmaspäeva keskpäev, heidad pilgu kellale: algab õuduse tund. Üks tund selle hetkeni, kui pakid asjad ja siirdud spordisaali. "Ma olen nii väsinud." "Mul on liiga palju tööd, et tunniks spordisaali minna." "Lähen pigem pärast tööd." Kell saab 1 ja sa oled sama vähe vaimustatud kui tund aega varem.

Miks köhida välja kümneid ja sadu rahasid pappi spordiklubi liikmekaardi eest, kui sa "võid ju lihtsalt jooksma minna!". Nii halvustad sa üleolevalt – ja pisut süüdlaslikult, sest sa tegelikult ei käi isegi jooksmas. Aga saame su sõnumist aru: väga palju raha kulutatakse sellele, et viibida ühes ruumis kümnete teiste inimestega, vehkimaks higiste hantlitega ning loomaks sümbioosi jooksulindiga. Aga mis siis, kui me ütleksime sulle, et spordisaali kuupileti ostmine on investeering märksa enamasse kui su tervis ja füüsiline vorm? Kuula GQ'd .

Aga siis astud kontorist välja, spordikott üle õla ja nii ongi. Sa lähed. Oled võitnud vaimse lahingu ning see on päeva meeldivaim hetk number kaks. Number üks saabub 40 minutit hiljem, kui siirdud kuuma duši all, trenn tehtud, mõtted lõunasöögil ja viljakal õhtupoolikul – ning sellel, kui uhke sa enda üle oled, et sa selle ära tegid.

2. Distsipliin

Neljapäeva lõuna, oled just teinud järjekordse trenni. Kolm päeva järjest oled sa kõigest hoolimata saanud üle kõhklustest "minna või mitte minna?". Seisad enesega rahuolevalt duši all ja mõtled: "kolm päeva järjest!". Oled leidnud distsipliini. Oled uhke. Oled tabanud ära, kui lihtne see tegelikult on. Ning kui sa oled sellega hakkama saanud, selle ära tabanud, siis saad seda suhtumist rakendada ka kõikjal mujal: töös, hobides, majapidamistöödes. Ja lõpuks saab see sulle loomulikuks ning üha rohkem seadistub su meel raskete ja tüütute ülesannete osas ümber.

3. Töö kasvav efektiivsus

Iga päev ütled sa endale "Pean kell 1 spordisaali minema, niisiis pean selleks ajaks X ja Y asjad valmis saama". Sa lood endale ajaplaani, tähtaja, mille suunas töötada, ning kasvava eesmärgipärasuse. Usu meid, su tõhususe tase lendab lakke. Pluss: see jagab su päeva "enne trenni tööks" ja "peale trenni tööks", mis võimaldab sul vaimselt ülesandeid eraldada ja päeva struktureerida.

4. Põgenemisvõimalus

Sportimaminek nädalavahetusel, kui sa võiksid magada, süüa, juua, lugeda, filme vaadata, on agoonia. Trenni tegemisega võitlevad nii paljud eelistatavamad tegevused. Aga kui valida on töö ja trenni vahel, siis on lahing üsna võrdne. Järjekordne tund iiveldust kolleegide lõunasöökide lõhnasegust, ise püüdes samal ajal trükkida ja süüa? See ei tööta – lõpuks loed ikka ja jälle üle üht ja sama meili. Või siis hoopiski üks tund täis lendlevaid endorfiine ja saunaleili? Lihtne.

5. Vastupidavuse suurenemine

Iga nädal teed rohkem kordusi, suurendada raskusi ja jooksed pisut kiiremini. Sa ei pea end isegi sundima, see juhtub loomulikult, kuna sa muutud tugevamaks ja saad paremasse vormi. Selle tulemusena hakkad sa rohkem uskuma oma võimetesse. Pealegi annab korduste lisamine su trennile eesmärgipärasust. Iganädalane isikliku rekordi ületamine on rahuldustpakkuv ja inspireeriv ja see efekt laieneb ka spordisaalist väljapoole, korrigeerides su mõtteviisi ka teiste eluaspektide suhtes. Võid märgata suurenenud tungi iseendaga võistelda, sihi- ja otsusekindluse taseme muutumust ning soovi seada endale töös ja isiklikus elus eesmärke.

6. Aeg lõõgastusprotseduurideks

Vali spordiklubi, kus on saun ja aurusaun ja pärast iga trenni luba endale veerandtun lõõgastumist. See "auhind" motiveerib sind trenni minema, annab sulle vaimset jõudu trenni teha ning lubab sul 15 minutit ette kujutada, et sa pole oma tiheda päeva toimetamistega hõivatud.

7. Dušš, mille all unustasid käia