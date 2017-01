Robotite tööjõuna kasutamise teema on alati tõstatanud küsimuse: kas ühel päeval ei võta need tehisolendid ära inimese tööd? Eks ikka võtavad. Aga Vocativi Facebooki lehel on üks Amazoni töötajaid võtnud sõna robotite kaitseks.

"Mind ja mu kolleege Amazonis ei asendatud robotitega," on kinnitanud Stephen. "Paljud neist robotitest annavad meile tööd. Nende abil saame ladustada, korjata ja loendada esemeid kollastes kaunades. Mina tegelikult töötan robotitega. Kui nad katki lähevad, siis ma lähen ja teen nad korda, et töötajad ikka tööd saaksid ja töövoog püsiks. See on üks põhjustest, miks kliendid saavad oma kaubad kätte nii kiiresti – robotid suurendavad produktiivsust. Hetkel töötan ma koos enam kui 3000 kolleegiga ja see arv kasvab. Töötan Texases ühes Amazoni ladudest."