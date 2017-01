Üsna uus 1,4-liitrise mootoriga Lada Kalina tahab -39 kraadi juures tükk aega starteri "käiamist", teisel katsel peale järjekordset käiamist lõpuks aga siiski käivitub.

Kaheliitrine Audi Q3 turbodiisel läheb 29 külmakraadiga paari sekundi järel käima – küll aga näeme videost, et autoomanik oli eelnevalt kõik elektriseadmed targu välja lülitanud, et akul ikka jõudu jätkuks.

Toyota Land Cruiser L200 4.5D: -35 kraadi, paar sekundit viu-viud ja siis kõlab vaevaline traktori hääl.

Hyundai diiselmootor nõuab -40 juures esmalt 10 ja teisel katsel 4 sekundit starteri jooksutamist, enne kui käivitub. Kostma jäävad aga kahtlane kõrin ja undamine, mis mootori tervise kohta midagi liiga head ei kuuluta.

Vene diiselveduri külmkäivitamine sarnaneb vulkaani käimajooksmisega.

"See Toyota läks küll käima ainult tänu sellele, et tahavaatepeegli küljes rist rippus," naerdakse video kommentaariumis.

Kuid miks me seda videot vahendame?

Meeldetuletuseks kodumaistele autoomanikele, eriti neile kel paagis diisel: kui tahad, et su masin hommikul käivituks, siis katsu meelde tuletada, kui noor või vana on selle küljes olev aku. Ehk on aeg see välja vahetada. Päris arktiliste kraadide juures soovitatakse aku isegi ööseks tuppa sooja tuua.

Mootori käivitumist võib raskendada ka vana ja liiga paks õli karteris – kui õli tükk aega vahetamata, siis oleks mõistlik see just nüüd ära teha.