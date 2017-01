25 Pornhubist kõige rohkem otsitud pornotähte olid naised. Mis pole ime, arvestades, et lõviosa pornohuvilistest on heteroseksuaalsed mehed. Aga TOPi numbrid 26, 33 ja veel mitu kõige popimat pornotähte olid mehed.

Cosmopolitan tõi välja 10 maailma kõige popima meespornotähe fotod ja kirjeldused. Kuid isegi neutraalse pilguga vaadates tuleb tõdeda, et toimetaja entusiasm on kuidagi natuke ennatlik. Sest väljanägemise poolest ei ole tegu meestega, keda meeleldi kuhugi näomodelliks värvataks. Ehk siis: kuigi ilu on vaataja silmades, on need mehed välimuse poolest üsna keskpärased – nii mõnigi eakohaselt kortsus, mõni suurte kõrvadega, mõni sünnimärkidega üle külvatud, lühikesekasvuline või lihtsalt mitte just klassikalistele iluideaalidele vastav.