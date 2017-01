"Ma armastan väga hommikust seksi, aga naine ütleb, et ta pole veel piisavalt ärkvel, et "tunda end seksikana". Pluss, ta mõtleb eesootavale päevale. Kas ma saan midagi teha, et teda rohkem sellesse tujusse saada?" küsib Sal USAst Miamist.

"Aboluutselt. Seks põhineb vastastikkusel, niisiis uuri välja, mida naine tahab – ta on sinu rahuldamiseks märksa rohkem aldis, kui sina tema vajadustele vastu tuled.

Kas on olemas mingi kindel aeg, kui talle meeldib seksida? Kindlusta, et ta seda saab. Kas on midagi mitteseksuaalset, mis talle meeldib? Tee seda. Tõuse varakult ja tee hommikusööki või paki talle lõuna kaasa. Tõmmates maha asju tema ennelõunaste tegemiste nimekirjast, aitad tal lõõgastuda.

Ja meenuta talle, et ta näeb ilma meigita imeilus välja – see võib aidata tal hetke nautida."

Michael Aaron, psühhoterapeut ja seksinõustaja:

"Meestele meeldib enamasti hommikune seks rohkem, sest siis on testosterooni tase kõrgem ja tekitab "kusekõva".

Aga paaride jaoks võib olla keerukas nautida seksi ajal, mis ühe poole jaoks on ebamugav.

Niisiis peaksid sa ehk aktsepteerima, et temale ei hakka see kunagi meeldima nii nagu sulle – naine on füüsiliselt teistmoodi ühendatud."

Kuidas veeta ägedat seksikat nädalalõppu

Tammy Nelson, psühhoterapeut ja seksterapeut:

"Lihtsalt sina, su daam ja mõned tõsiselt seksuaalsed kavatsused – ja nende reaalsuseks muutmiseks on sul vaja vaid üht hästi läbimõeldud plaani.

Kui naisele ei meeldi seks enne kui ta on saanud hambaid pesta, siis püüa teda mitte suudelda. Kui ta ei tunne end veetlevana, siis hõõru ninaga teda kõrva tagant, masseeri ta selga – asjad, mis võivad teda lõdvestada ja erutada.

Veel: paku välja kähkukas ühel või kahel hommikul nädalas, kui on rohkem aega ja nii, et tal ei ole survet lõpuni tulla või sellise ideega, et te mõlemad teete neis asju, mida on vaja kiiresti lõpuni jõudmiseks.

Lõpetuseks, minge varakult magama – kui naine on väsinud, siis ei maksa oodata, et ta on koiduajal valmis üles ja alla hüplema."

Jena Friedman, kirjanik ja stand-up koomik:

"Eeldades, et naine on ärkvel ja üldiselt nõus, aga lihtsalt mitte vastavas tujus, alusta tavapärase eelmängu proovimisega: sosista talle kõrva magusaid mõttetusi, puuduta teda õrnalt, aita tal asendit võtta...