Inimesed pööravad oma tervisele üha enam tähelepanu ning on märgatud, et tervist mõjutab ka mööbel, mida igapäevaselt kasutame. Mõelgem kasvõi vale kõrgusega töötoolile või liialt pehmele voodile, milles elavad mitmed bakterid ja mikroobid. Lisaks põhjustab liigne diivanil lösutamine rasvumist. Kokkuvõttes on vale mööbli kasutamine süüdi paljudes haigustes. Kuidas seda parandada?

Heidame hetkeks pilgu Jaapani tsivilisatsiooni. Jaapanlased elavad väidetavalt kaua, kuna nad toituvad põhiliselt kaladest ja teistest mereandidest. See on aga osaliselt tõsi, kuid oluline on ka, et nad armastavad ise palju liikuda ning nende mööbel on tervisesõbralik.

Mismoodi tervisesõbralik? Oled Sa näinud Jaapani tooli? Kui ei, siis sellel puuduvad jalad. Nimelt kasutavad nad istumiseks patju ning istuvad sellel jalad ristatud. Proovi ise istuda 2-3 tundi ristatud jalgadega. See on üsna keeruline ning keha peab olema selleks piisavalt tugev ning vastupidav.

Ka Jaapani voodid on madalad – puitkarkass, millele on laotatud madrats. Madratsid on Jaapanis samuti väga praktilised – need on kokkupandavad ning neid on võimalik kujundada nii tugitooliks kui kott-tooliks. Kuid kui kaua Sa magad põrandal? Arstide sõnul on see väga tervislik, eriti, kui Sul on probleeme selja või selgrooga. Jaapanis on põrandal magamine täiesti loomulik, meil siin Eestis aga veel üsna eksootiline.

Isegi jaapanlaste söömistava põletab kaloreid. Nimelt kasutavad nad söömiseks pulki. Sel moel ei ole võimalik suhu pista suuri ampse vaid pisikesi suutäisi ning sel moel saab kõht kiiremini täis ja tulemusena söövad nad vähem kui näiteks eestlased.

Jaapani mööbel tuletab igal sammul meelde, et me peaks rohkem end treenima ning kehaliselt aktiivsed olema. Jaapanlased on noortena äärmiselt aktiivsed ning sel moel on nad ka vanaduspõlves tervemad ning jaksavad rohkem. Kokkuvõttes on nad tervemad, kuna elavad tervislikku elu juba noores eas. Nende jaoks on liikumine täiesti loomulik elu osa ning kuna nad ka toituvad tervislikumalt ning tarbivad vähem, siis on ka nende eluiga pikk ja kvaliteetne.