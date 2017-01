Venemaa on leidnud endale Afganistanis uue liitlase – Talibani ja seda vaatamata asjaolule, et Talibani seovad terroriorganisatsiooniga al Qaeda tihedad sidemed. Väljaandega The Daily Beast suhelnud eksperdid tunnistasid, et tegemist on järjekordse Venemaa sammuga õõnestamaks NATO tegevust sealses regioonis. Möödunud aastal lõpul kutsus Venemaa Moskvasse Afganistani konflikti arutama Hiina ja Pakistani esindajad, samas kui kutsumata oli jäetud Afganistani praeguse valitsuse esindajad.

Kolmepoolsel kohtumisel osalejad kinnitasid oma hilisemas avalduses, et maailm peaks olema suhtumises Talibani suhtes "paindlikum" ning Venemaa väitis isegi, et Taliban on hädavajalik kaitsevall Islamiriigi vastu.

USA sõjaväelased omakorda näevad Venemaa lähenemises Talibanile järjekordset katset õnnestada NATOt, mis võitleb Afganistanis iga päev Talibani ja al Qaeda'ga. Loomulikult on taoline suhtumise muutus vesi Talibani veskile ning möödunud aasta lõpus tegi Taliban avalduse, kus teatas, et on rõõmustav näha, et regiooni suurjõud võtavad neid Afganistani poliitilise ja sõjalise jõuna.