Brittidest vastabiellunud Hanna ja Tom Bowran said British Airwaysilt tasuta unistuste puhkuse – esimese klassi lennupiletid ja ööbimise luksuslikus hotellis.

Lennufirma kinkis paarile unistuste puhkuse, sest kuulis katsumustest, mida nad sel aastal oli läbi teinud, kirjutab Daily Mail.

Hanna ja Tom abiellusid küll juba oktoobris, kuid siis selgus, et nende vastsündinud tütar kannatab raske haiguse all. Seetõttu tuli pulmareis edasi lükata.

"Terve aasta on meie jaoks olnud justkui sõit ameerika mägedel. Pulmareis on meie jaoks emotsionaalne juba seetõttu, et oleme esimest korda eemal oma tütrekesest,“ ütles Hanna.

British Airways kutsub teisigi jutustama oma südamlikke lugusid. Parimatele kingitakse sarnased puhkused.