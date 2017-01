Naisterahvas teatas Facebookis, et ärkas hommikul mobiiltelefoni plahvatuse peale, mille ta oli eelmisel õhtul voodi kõrvale laadima jätnud.

"Panin eile õhtul telefoni voodi kõrvale laadima ja läksin magama. Hommikul ärkasin kõva paugu ja kärsahaisu peale. Mu telefoni aku oli plahvatanud, maha lennanud ja põles maas!“ kirjutas telefoni omanik. „Mul oli õnneks õnnelik õnnetus ja keegi viga ei saanud, aga teinekord ei pruugi nii hästi minna!“

Tegu oli Samsung Galaxy S5-ga.

Varem on Samsung hoiatanud, et Samsung Galaxy Note 7 on plahvatusohtlik, ning on kutsunud toote müügilt tagasi.