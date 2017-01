Vanakreeka mütoloogia lendava inimese järgi nimetatud Icaros (Ikaros) on süsteem, mis võimaldab üheaegselt lennata läbi virtuaalsete maailmade, mängida arvutimängu ja oma keha treenida, vahendas GIGadgets.

Seadeldis treenib lihaseid ja ühtlasi arendab reaktsiooni ning tasakaalu. Icarose kodulehe teatel on eriti tuntav toime kõhu-, õla- ja seljalihastele. Sisuliselt kõhutab inimene treeningmasina peal ning liigutab oma keha, et virtuaalmaailmas õigel rajal püsida. GIGadgets'i teatel kõlab see lihtsalt ja on ka – aga tuleb natuke harjutada, et mitte puusse panna.

"Kui sul see asi lõpuks käpas on, siis ei taha sa enam iialgi kõndida," tõdes tehnikaportaal.

Ja kuipalju see äge asjandus maksab? Teadaolevalt 7500 eurot.

Kuidas Icaros toimib, vaata allolevast videost.