2016. aastal lahkusid teispoolsusse mitmed kuulsad ja väärikad mehed. Ask Men tuhnis arhiivides ning korjas kokku valiku sõnumeid, mida need väärikad mehed on öelnud mehe elu, mehelikkuse ja üldse selle kohta, mida tähendab meheks olemine. ÕL Mehele vahendab eestlasele tuntumate kuulsate meeste tsitaate.

"Kuni mul on mugav, ei ole ma moest nii huvitatud. Aga ma tean, kui oluline on see, kuidas su väljanägemine tähistab su suhtumist sellesse, millega iganes sa ka ei oleks seotud. Niisiis, minu jaoks on riietumine etteaste." (GQ 2002)

Sellest, mida me enda kohta isaks saades teada saame:

"Ma ei arvanud iial, et minust võiks saada perekonnale orienteeritud kutt; ma ei mõelnud, et see on osa mu loomusest. Aga keegi on öelnud, et vanemaks saades muutud sa inimeseks, kes sa oleksid alati pidanud olema, ja ma tunnen, et see on minuga juhtumas. Olen selle üle üsna üllatunud, kes ma olen, sest ma olen tegelikult nagu mu isa."

Ülimas mehelikus fantaasias elamisest:

"Sa võid mõelda, et elu supermodelliga abielus oleva rokkstaarina on suurepärasemaid asju maailmas. On jah."

Alan Rickman, näitleja, "Visa Hinge" Hans Gruber, "Harry Potteri" Severus Snape, suri 14. jaanuaril 69-aastasena

Parimast võimalikust elu-töö tasakaalust, mis mehel võib olla:

"Võtan oma tööd tõsiselt ja ja seda tuleb teha ennast mitte tõsiselt võttes."

Sellest, miks mehed peaks feminismi omaks võtma:

"Selles pole midagi valesti, kui mees on feminist. Ma arvan, et sellest on meile vastastikkust kasu." (ABC News)

Prince (Prince Rogers Nelson), laulja, muusik ja näitleja, suri 21. aprillil 57-aastasena

Sellest, kui oluline on alati liikuda edasi järgmiste väljakutsete suunas:

"Ma ei ela minevikus. Sel põhjusel ei mängi ma oma vanu plaate. Ma teen teadaande ja siis liigun edasi järgmise juurde." (Rolling Stone, 1985)

Sellest, miks mehed vajavad oma ellu naisi:

"Mehed on läinud nii kaugele, kui nad saavad, eksole? ... Ma õpin naistelt palju kiiremini kui meestelt ... Mingil kindlal hetkel peaksid sa teadma, mida tähendab mees olemine, aga mida sa nüüd naine olemisest tead? Kas sa tead, kuidas kuulata? Enamik mehi ei tea, kuidas kuulata." (Rolling Stone, 2014)

Sellest, mida tähendab äge olemine:

"Äge tähendab seda, et sa suudad iseendaga hängida. Kõik, mida sa pead endalt küsima, on "Kas on kedagi, keda ma kardan? Kas on kedagi, keda nähes ruumi sisse jalutades muutuksin ma närviliseks?" Kui ei, siis oled sa äge." (Rolling Stone, 1990)

Muhammad Ali, poksija, inimõiguste aktivist, suri 3. juunil 74-aastasena

Muhammad Ali (Reuters / Scanpix)

Sellest, miks võitmine seisneb elu nurjumistes, mitte võitudes:

"Ainult see mees, kes teab, mida tähendab võidetuks osutumine, ulatub oma hingepõhjani ning saab selle ekstra annuse jõudu, mida on vaja võitmiseks siis, kui matš on võrdne."

Elutarkuse kogumise tähtsusest:

"Mees, kes näeb maailma 50-selt samasugusena kui 20-selt, on raisanud 30 aastat oma elust."

Ja ühest treenimise viisist, millest te võib-olla ei tahagi eriti kuulda:

"Ma ei loenda kükke. Hakkan loendama alles siis, kui valu algab, sest need on ainsad kükid, mis loevad. Just see teeb sind tšempioniks."

Leonard Cohen, muusik ja sõnasepp, suri 7. novembril 82-aastasena

Leonard Cohen (Reuters / Scanpix)

Armastusest ja suhetest:

"See on kõige väljakutset pakkuvam tegevus, millesse inimesed satuvad, see on armastus. Teate, meil on see tunne, et me ei suuda elada ilma armastuseta, et elul on ilma selleta väga vähe tähendust." (The Guardian, 2009)

Isaduse ilmutusest:

"Ma ei tahtnud [lapsi], kui aus olla, alguses. Pikalt mõtlesin, et mind on sellesse manööverdatud ... Aga ma olen kindlasti õnnelik, et ma nad sain, sest nad on parim seltskond, kes mul elus on."

