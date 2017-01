Kui sa oled vahepeal mõelnud, et sinu pornokombed on veidravõitu, siis peaks alljärgnevad andmed sind veidi rahustama, märgib Men's Health.

Maailma suurim ja tuntuim täiskasvanutele suunatud sait Pornhub.com avaldas hiljuti oma aastaraporti. Sellest selgub mitte just väga suure üllatusena, et populaarseim otsingufraas oli 2016. aastal "lesbian". Ehk teisisõnu: pornohuvilistele meeldib internetist vaadata naiste omavahelist seksi. Sama otsingusõna oli kõige popim ka aastal 2015, aga ilmselt ei jäänud N+N-porno austajad sellega päris rahule, sest mullu tõusis populaarsete otsingusõnade tabelis 28 koha võrra fraas "lesbian scissoring" ehk "lesbikäärid".

(Ei, see ei tähenda, et kaks naist voldivad paberit ja lõikavad kääridega lumehelbekesi välja. Urban Dictionary ütleb, et tegu on lesbilise seksuaalaktiga, kus partnerid ühendavad kahe kääripaarina oma laialiaetud jalad, et hõõruda vulvasid kokku ja stimuleerida nii teineteise kliitoreid. Mõnedes Kesk-Euroopa maades nimetatakse seda "tortillade tegemiseks" ja Hiinas on selle akti nimeks "peeglite poleerimine".)