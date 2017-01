Mõiste "survival" ehk ellujäämine toob tänapäeval silme ette midagi sellist: ports kuulsaid inimesi lennutatakse kuhugi troopilisele saarele, kus nad peavad telekaamerate ees ehitama endale palmilehtedest onni ja sööma tõukusid. Aga meie oma ajaloos on üks väga õpetlik ja kurb peatükk ülimast ellujäämisest, moodsalt inglise keeli öelduna "ultimate survival'ist". Selle peatüki kirjutasid need Eesti mehed, kes 1940-ndatel lahkusid oma kodudest metsa, et seal partisanidena võidelda Nõukogude invasiooni ja režiimi vastu. Kurb peatükk sai punkti 1978. aastal, kui Võhandu jõel hukkus viimane metsavend August Sabbe. ÕL Mehele toob lähiajal lugejateni mehelike oskuste teemaliste lugude sarja, kus hüpoteesiks olukord, et Eestis tegutsevad taas võõras võim ja võõrad väed ning Eesti mees peab 21. sajandil taas varjama end metsa – ja võitlema metsavennana viimse veretilgani kodumaa eest.

Sarja esimeses osas vaatamegi sissejuhatuseks ülipõgusalt tagasi oma eeskujudele, Eesti metsavendadele 20. sajandil. Aluseks on valdavalt Wikipedia artiklid "Metsavennad", "Metsavendlus Eestis", "Puutlipalu lahing", "Põrgupõhja punker" ja "August Sabbe" ning veebisait metsavennad.esm.ee. Rohkem infot metsavendluse ja metsavendade kohta saab huviline näiteks Mart Laari raamatutest.

KES OLID METSAVENNAD