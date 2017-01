Ekspertide hinnangul on sõjapidamises toimumas suurim muutus pärast tuumapommi kasutusele võttu, kuna sõjapidamises kasutakse järjest enam tehisintellektiga droone ja roboteid, mis ei vaja enam inimese sekkumist ning mis võtavad otsuseid vastu iseseisvalt.

Esimesed droonid võeti lahinguväljal kasutusele 15 aastat tagasi ning nüüdseks on nende kasutamine muutunud juba täiesti enesestmõistetavaks.

Kuid peale on tulemas uus põlvkond droone. Tegemist on täiesti autonoomsete droonidega, mis on suutelised tegutsema ilma inimesepoolse sekkumiseta ning kes suudavad enese jaoks defineerida isegi lahinguülesande, edastas CBS News.