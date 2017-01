Me kõik soovime, et meie kodu oleks kena ja õdus paik, kuhu on alati tore tulla ning kus on lihtne ja mõnus lõõgastuda. Selleks, et kodu mugavaks muuta, tuleb luua õige atmosfäär. Kõige lihtsam on õdusa kodu kujundamiseks kasutada erinevaid sisustuselemente. Järgnevalt toome Sinuni mõned äärmiselt lihtsad nõuanded, mida võiksid hubase kodu kujundamisel arvesse võtta.

Külasta täikasid

Kõige suurema valiku kõiksugu sisustuselemente leiad kahtlemata kirbuturgudelt. Sinna satub palju põnevaid esemeid, mida kaupmehed on siit-sealt kokku ostnud või mida nad ise ei oska hinnata. Sel moel võid sattuda väga väärtuslike ning ajalooliste esemete peale. Täikadelt leiad palju põnevaid esemeid ka äärmiselt soodsa hinnaga, lisaks annab alati hindadega kaubelda. Kirbuturult leiad kahtlemata laia valiku vanaagse disainiga küünlajalgu, pildiraame, antiikseid peegleid ja palju muud. Selliste elementide lisamine annab kodule väga lihtsalt hoopis uue ilme.

Vali õige valgustus

Üks olulisemaid detaile igas ruumis on valgustus. Ükskõik, millise iseloomuga kodu Sa loomas oled, igal juhul on valgustus detail, mis tuleb äärmiselt hoolikalt läbi mõelda. Me oleme harjunud riputama igasse tuppa vaid ühe laelambi, mis peaks valgustama kogu ruumi, kuid sellest ei pruugi piisata, et luua õdusat ja meeldivat atmosfääri. Sisustusspetsialistid soovitavad paigutada igasse ruumi vähemalt kaks või kolm valgusallikat. Selleks sobivad nii väiksemad valgustid, kui päikese imitatsiooniga või LED-valgustid. Mida rohkem erinevaid valgusteid toas on, seda eriilmelisemalt annab ruumi kujundada. Õdus ja läbimõeldud valgus muudab iga kodu lihtsa vaevaga hubaseks ja kauniks.

Omanäolised kaunistused

Jälgides kaasaegseid trende ja moode, on näha, et sisekujunduselementide nõudlus on ajas üha muutuv. Kui vanasti sisustati tube maalide ja peeglitega, siis nüüd valivad paljud oma kodudesse hoopis uuenduslikuma lahenduse – seinakleebised. Seinakleebistega on võimalik luua erakordselt põnevaid lahendusi. Kleebiseid on võimalik tellida erinevates mõõtudes ning erinevate piltidega. Lisaks on võimalik kujundada pilt isiklikke fotosid kasutades. Paljud tootjad pakuvad lisaks võimalust luua kleebised, millel on Sinu kujundatud ja loodud sõnum. Valikuid on piiramatult ning eritellimusel valminud seinakleebiste puhul võid olla kindel, et üheski teises kodus samasuguseid seinu ei leidu.

Soovitame kodu kujundamisel olla loovad ja julged. Iga kord ei ole vaja detailide ja sisustuse peale raisata suuri summasid. Alati on võimalik olla loov ning külastada täikasid, kust leiad põnevaid ja haruldasi ajaloolisi esemeid või miks mitte luua endale meelepärane seinakleebis, mis on kordumatu ning ainulaadne lahendus.