Opel Mokka kompaktset linnamaasturit esmaesitleti 2012. aastal, 2013. jõudis see ka Eestis müügile. Kui üle ilma on tänaseks müüdud rohkem kui 600 000 Mokkat, siis maasturilaadsete üleüldises tõusulaines läks Mokkal Eestis natuke aega, et oma fännid üles leida. Mida aeg edasi, seda rohkem poolehoidjaid sõiduk võitnud on.

Üksiti on tegu Opeli maine tõusuga tervikuna: hea hinna-kvaliteedi suhe, ökonoomsed mootorid, lihtne käsitsemine ja korralik kasutajatugi on eelarvamuste küüsis siplevate kahtlejate vastulaused vaigistanud. Võrreldava kvaliteediga puhtaverelist saksa autot sama raha eest lihtsalt ei saa.

Nõnda kasvatabki Mokka (Mokka X) tasapisi müüginumbreid ning on uudisversioonis tõenäoliselt käesoleva aasta lõpus kompaktmaasturite esikümnes heal kohal. Opeli krossoverite rivis jääb Mokka X tänavu ainuvalitsejaks, sest Opeli suuremate linnamaasturite, Crossland ja Grandland X müügi alguse tähtaeg on ebamäärane "2017. aasta".

Väljast väike, seest ruumikas ning südikalt sõiduvalmis nelikveoline Mokka X on hea valik suvilaga linnainimesele või maamaja omanikule, kes ei ihale metsikut tilu-lilu ja infotainmenti vaid tahaks mööda kruusateed koju jõuda ka siis, kui sahamees puhketundi peab. Esiveoline Mokka X aga rõõmustab neid, kes tahaksid maailmale kõrgemalt alla vaadata.

Milline on Accelerista toimetaja Ungarimaa lugu, mida arvata Mokka disainist, veoskeemist, jõuallikatest, hinnast, sõidetavusest ja missugune moodne võimalus on Opel OnStar, seda loe edasi Acceleristast. Ungari trahvimääradest kah.