Mingit kindlat vastust sellele küsimusele pole, kuna teksasid tehakse nii paljudes erinevates stiilides, alates kauboipükstest ja lõpetades eriti jala ümber olevate super skinny teksapükstega. Spetsialistid soovitavad proovida erinevaid stiile ja sama stiili erinevaid suurusi, kuna ka kindla stiili puhul võivad püksid istuda palju paremini, kui nad on kas pisut avaramad või pisut kitsamad. Kindlasti proovi teksasid kingadega, veendu, et need näevad su jalavarjudega koos head välja ja on nende suhtes õige pikkusega.

Teksariidest püksid on viimase sajandi jooksul muutunud niivõrd üldlevinuks, et kuidas võiks nende ostmisel üldse kuidagi eksida? Noh, üsna rängalt võib, sest mitte kõiki teksasid ei tehta ühtmoodi, märgib Ask Men . Väikesed erinevused riide kvaliteedis, jalaosa laiuses, lõikes, ülaosa pikkuses jne – need kõik kokku võivad tekitada suuri erinevusi ja mõjutada oluliselt seda, kuidas sa välja näed. Enne kui lähed köhima välja pappi järgmise teksapaari eest, tutvu allolevate nõuannetega.

Eeldades, et sa ei taha ühelt poolt paljastada oma aluspesu ja teisalt ka oma elutähtsaid organeid kinni pigistada, peaksid sa võtma suurusvahemikuks liibuva (skinny) ning hariliku (regular). Mis tähendab, et teksad peaksid istuma täpselt su talje all ning olema mugava ülaosaga, aga mitte nii avaraga, et teksad ei järgiks su keha tagaosa piirjooni. Ühelegi naisele ei meeldi kottis tagumik.

Kuidas on lood jalaosaga?

Hariliku jalaosaga teksad vihjavad su jalgade piirjoontele, aga kitsas (slim) peaks neid kergelt embama – veelgi kitsam hakkab juba koomiline välja nägema. Spetsialistide sõnul sobivad sirge jalaosaga teksad sageli meestele, kelle puusad on kitsamad kui õlad. Kitsenevam stiil sobib neile, kel on suuremad reied.

Mis puutub teksade pikkusse, siis peaks vabaajarõivaste puhul olema säär nii pikk, et selle alaosa puhkab su kingapealsel ning murdekoht on täpselt kinga kohal. Peab arvestama ka sellega, et pesus võivad püksid tõmbuda vähemalt 1,5 cm jagu lühemaks.

Millised stiilid on kõige mitmekülgsemad?

Hästiistuvaid teksasid võib kanda ükskõik, kuhu sa ka ei läheks. Mitmekülgsuse mõistes on demokraatlik ja moodne stiil "slim straight" ehk sirged õrnalt liibuvad teksad. Need näevad head välja nii saabaste, kingade kui tennistega. "Slim tapered" ehk kitsenevad liibuvad püksid sobivad rohkem madalate tenniste ja kingadega.

Mulle meeldib liibuv siluett, aga vihkan kitsuse tunnet – kas on olemas mingit kompromissi?

Ilmselt on kõik kogenud seda tunnet, mis on siis, kui võtad pesust tulnud teksad ja need ahistavad su jalgu ning muudavad istumise sisuliselt võimatuks. Lahenduse nimi on elastaan. Kui seda venivat materjali on teksakangasse lisatud kasvõi 2%, siis kindlustab see pükste märksa parema venivuse ja liikumisruumi.

Kas kitsa lõike puhul on vanuse piirang ... küsin ühe 40-aastase sõbra nimel ...

Ühesõnaga: ei. Kitsa lõikega teksad näitavad, et su "sõbral" on endiselt natuke eneseaustust ja ta ei ole veel valmis asuma ümber stiili äärelinna, mida pakub lõdvem teksalõige. Muidugi on iga stiili jaoks oma aeg ja koht. Alt kitsenevaid või kitsaid teksasid saab kanda nii tenniste kui ka veidi ametlikumate kingadega ning need sobivad hästi kokku ümarkaelusega sviitri või bleisriga. Aga kindlasti veendu, et slim fit ei tungi skinny fit'i ehk üliliibuva territooriumile – oleme näinud perekond lagunemas isegi väiksemate asjade pärast.

Mis on toordenim ja kas see istub teistmoodi jalas?

Mõiste viitab teksariidele, mida pole pestud. Jätab siniseid plekikesi kõigele, millega kokku puutub. Selle riide suurepärane omadus on aga see, et mida rohkem seda kannad, seda sinule isikupärasemaks see muutub, tekivad sinu liikumisele omased kulumisjäljed ning teksakangas ise võtab tasapisi su keha kuju. Aga see protsess võtab aega: toordenimist teksaseid ei tohiks vähemalt pool aastat pesta, kui üldse.

Kas ma peaksin oma teksasid pesema?