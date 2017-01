Mehe naabril oli ports äsja maha võetud (USA idarannikul see taim, mis justkui kuuluks pigem troopikasse? – toim) 4,9-meetriseid bambusevarsi. Püstkojameister lõikas need 3,7 meetri pikkuseks, sidus kolm tükki tipust nööriga kokku, kindlustas kaablisidemetega ja ajas püsti. Ülejäänud bambusevarred tõstis ta lihtsalt olemasoleva kolme najale.

Ameeriklane Redditi kasutaja varjunimega Eatgoodneighborhood leidis, et ta ei viitsi oma idakaldal asuvas kodus tervet talve toas istuda. "Olen alati tahtnud tipiid (kes ei tahaks?), nii et, kurat võtku, ehitasin selle," märkis ta.

Et niiskest ja rõskest maapinnast eemale pääseda, ehitas mees püstkojale põranda. Selleks kasutas ta majapidamises vedelevaid euroaluseid (USAs tuntud palleti nime all) ja puitkiudplaati. Keskele jättis/lõikas ta koha lõkkeaseme jaoks.

Kuidas mõõta ja ette valmistada katteriiet? Lameda koonuse mõõtmete arvutamiseks kasutas mees SEDA kalkulaatorit.

undefined (imgur.com / Eatgoodneighborhood )

Bambus bambuseks – sobivaid roikaid leiab Eestimaa metsast küll. Aga tekstiiliga pole meil nii lihtne kui selle püstkoja ehitajal. Talle kinkis tekstiililaos töötav vanaema suure rulli satiini. Riiderull oli nii raske, et vedeles kuude kaupa mehe eeskojas – seda oli raske liigutada. Aga isa abil sai see lõigatud õige suurusega siiludeks ja tükkideks ning Singeri masina abil kokku õmmeldud. Väidetavalt on see üsna veekindel ja ei põle.