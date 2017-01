"Miks on nii, et pika vahemaa taha laskjad kalduvad kasutama poltlukuga vintpüsse? Kas salvega poolautomaat ei teeks sama tööd ära?" on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" küsinud keegi BaryOwen.

"Poolautomaatne relv kasutab osa lasu tagasilöögist või lasu gaasi oma tegevustsüklis," on selgitanud Alek_hiddel. "See tähendab, et [relva tagasi-]liikumine hakkab pihta juba siis, kui kuul on ikka veel relva sees. See tegevus liigutab relva ja võib mõjutada lasu täpsust. Poltlukk jääb paigale ning säilitab kindla oleku, kuni laskja selle käsitsi avab. Väiksem kogus liikumist võimaldab suuremat täpsust."

Vastaja lisab, et ka poolautomaatsete relvade stabiilsemaks ja täpsemaks muutmisel on tehtud palju tööd ja tänaseks on olemas mitmeid kaunis kindlaid valikuid. Aga kui me otsime absoluutselt parimat relva, siis on poltlukuga püss osava laskja käes kindel võitja.