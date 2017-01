Paljud naised on valinud kosmeetikatoodete ostmiseks just e-poed ning seda eelkõige sealsete soodsate hindade tõttu. Kuidas leida e-pood, mis on tõeliselt usaldusväärne ning kuidas olla kindel, et tooted, mida nad müüvad, on ka tõeliselt kvaliteetsed?

Kõige väärtuslikum soovitus – vali endale üks usaldusväärne e-pood. E-poode on tuhandeid ning kõik nad reklaamivad end sotsiaalmeedias, telerites ja raadioites. Paljud müüvad tuntud brändide kosmeetikatooteid ning on pälvinud sellega ka klientide heakskiidu. Sellisest poest kaupu tellides võime kindlad olla, et saame ka kvaliteetsed tooted.

Kuid on ka Facebooki gruppe, kes pakuvad tuntud tootjate tooteid kummaliselt soodsa hinnaga. Sellisel juhul võite kindel olla, et tegu ei ole originaaliga ning taolistest kohtadest toodete tellimine on täielik raha raiskamine. Pidage meeles, et tasuta lõunaid ei ole olemas.

Palju infot erinevate toodete kohta leiab ka erinevatest foorumitest. Loomulikult on arvamusi palju ning nahatüüpe erinevaid, mistõttu ei pruugi ühele sobida sama toode, mis teisele inimesele. Kuid siiski saab foorumitest hea ülevaate toodete kvaliteedi ja hinnangute kohta.

Kui olete endale sobiva toote välja valinud, siis tasub võrrelda ka erinevates e-poodides pakutavaid hindasid. Toodete hinnad varieeruvad erinevates e-poodides umbes paari euro võrra. Kui aga toote hind on uskumatult soodne, siis on ilmselt tegu võltsinguga või hakkab toode oma säilivusaega kaotama.

Ilmselt teavad kõik, et kauplustes ringleb ka võltsitud parfüüme. Nende hind on harilikult poole väiksem, kuid tasuks teada, et taolise lõhna kvaliteet on pea olematu. Võltsingud ei püsi nahal kaua peal ning nende koostis võib olla nahale ja tervisele kahjulik.

Kosmeetikatooteid valides tasub kahtlemata uurida e-poodide valikut. E-poodide hinnad on füüsiliste kaupluste hindadega võrreldes tunduvalt soodsamad ning tihti on nendes ka valik tunduvalt laiem.