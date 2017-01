Ligi kuus aastat tagasi juhtus Jaapanis Fukushima tuumajaamas ränk õnnetus, mille põhjustasid maavärin ja tsunami. Mis toimub seal aga nüüd? Malaisia fotograaf Keow Wee Loong käis piirkonnas uudistamas.

"Ma tahtsin avastada tundmatut ja tunnetada, kuidas on olla kummituslinnas. Kui ma olin noorem, unistasin sellest, et näen kaubanduskeskust ilma inimesteta. Tundsin huvi, milline see oleks. Kui ma Fukushimasse saabusin, nägin seal vaid tolmu, ämblikuvõrke ja katkisi asju. See polnud selline, mida olin ette kujutanud,“ kommenteeris fotograaf.

Radiatsioonitase piirkonnas on jätkuvalt niivõrd kõrge, et inimesi sinna ei lubata. Esialgu tunneb fotograaf aga end hästi.

