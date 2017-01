Uuringute põhjal arutlevad paarid autos kõige rohkem päevapoliitilistel teemadel, vaidlevad muusikavaliku üle, räägivad oma päevast ning teevad koos plaane. Auto tundub hea kohana suhete klaarimiseks, tülitsemise asemel tuleks aga hoopis intiimsemalt vestelda. Psühholoog selgitab, miks on auto parim koht seksist rääkimiseks.

Kari Kiianmaa on Soomes populaarne paarisuhtenõustaja ning psühholoog, kelle kodulehelt soome keele oskajad mõnegi harmooniliseks kooseluks vajaliku nipi leiavad.

Kiianmaa sõnul on kahekesi autos sõites võimalik kasutada mitut eelist, mida mugav ja kõrvaliste pilkude eest varjatud ruum pakub. Esimene üllatav boonus on see, et oma kaaslasele ei pea silma vaatama. See tähendab, et jutuks saab võtta asju, mida üle söögilaua teineteisele võib-olla nii avameelselt öelda ei tihka.