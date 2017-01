Sa teed sageli igapäevaselt neid näiliselt süütuid asju, mis võivad põhjustada tõsiseid probleeme allpool vööd. Sedavõrd tõsiseid, et sinu ja su elukaaslase plaan issiks ja emmeks saada ei taha mitte kuidagi õnnestuda. Uuringute kohaselt on igal kaheksandal paaril raskusi käima peale saamisega ja igal kolmandal juhul seisab probleem mehe taga.

Unepuudus võib alandada testosterooni taset, see hormoon on aga teadlaste sõnul sperma tootmisel peamine.

Aga ka liiga pikk lõõskamine pole lahendus: madalamat viljakust näitasid ka mehed, kes magasid öösiti üle 9 tunni.

2. Vale libesti kasutamine

Mõne aasta taguses uuringus leiti, et sellised populaarsed libestid nagu K-Y ja Astroglide võivad raskendada sperma liikuvust ehk nende võimet ujuda viljastamiseks munaraku juurde. Libestid on paksu konsistentsiga ja see teeb seemnerakkudel ujumise keerukamaks.

Lisaks sisaldavad need libestid soolhapet, mida kasutatakse säilitusainena, ja mis võib samuti kahjustada seemnerakke.

Viljakuse osas on uuringu kohaselt sõbralikum näiteks selline libesti nagu PreSeed.

3. Kalaga koonerdamine

Harvardi ülikoolis uuriti 155 mehe toitumist ja sperma kvaliteeti. Leiti, et nendel meestel, kes sõid rohkem kala – eriti omega-3-rikast lõhet või tuunikala –, oli seemnerakkude kogus suurem ja ka normaalseid ning terveid seemnerakke oli rohkem kui meestel, kes sõid vähem kala.

Teiselt poolt oli töödeldud liha (nt peekon, salami, hotdogi viiner) sööjatel vähem seemnerakke ja ka suurem kogus ebanormaalse kujuga seemnerakke kui meestel, kes sellist kraami vähem tarbisid. Töödeldud liha võib samuti vähendada testosterooni tootmist.

Kes kalla sei, tuu ello jäi ...

4. Limpsi kulistamine

Human Reproduction'is avaldatud uuringus on leitud, et sperma liikuvus on kehvem meestel, kes joovad päevas rohkem kui ühe suhkruse limonaadi – võrreldes meestega, kes seda magusat kraami üldse ei joo või teevad seda harvem.

Liigne suhkru tarvitamine võib tekitada insuliiniresistentsust: seisukorda, kus su rakud ei suuda võtta verest glükoosi ning kasutada seda energia saamiseks. See tekitab pundumist, mis pidurdab seemnerakkude liikumist.

Pluss: kui limpsijoomise komme sind paksuks teeb, siis on see eraldi probleem. Liigne keharasv laseb su kehal pumbata vähem testosterooni ja rohkem östrogeeni, mis on viljakuse suhtes kehv lugu. Ka võib liigne keharasv tekitada olukorra, kus polstri tõttu munandikotis temperatuur tõuseb ning liigne soojus on sperma kvaliteedile halb.

5. Stressamine

Columbia ülikooli uuring: suurema tajutava stressitasemega meeste sperma kvaliteet on kehvem kui meestel, kes tunnevad vähem stressi. Liigne stress võib viljakushormoonide taseme paigast lüüa ja ka viia selliste põletikuliste valkude tootmiseni, mis kahjustavad spermat.

Mis iganes sind ka ei näriks: leia viis, et mitte lasta oma muredel kontrolli alt väljuda. Räägi oma partneriga, leia aega spordi tegemiseks või pöördu professionaali poole, kui su stressitase laes püsib.

6. Nutitelefoni püksitaskus hoidmine

Suurbritannias tehtud kümne uuringu kokkuvõte leidis, et telefoni selline hoidmine võib kahjustada seemnerakkude liikuvust ja vähendada liikumisvõimeliste spermatosoidide kogust. Telefoni tekitatav kiirgus võib tekitada spermas DNA kahjustusi ning ka tõstab telefoni kuumus temperatuuri munandites, seeläbi takistades seemnerakkude tootmist.

Lihtne lahendus: pista telefon pintsakutaskusse.

7. Liigne alkoholi tarvitamine

Vahepeal üks õlu või klaas veini õhtusöögi kõrvale pole suur probleem. Aga uuringud on leidnud seoses kõvema joomise ning madalama testosteroonitaseme, väiksema spermakoguse ja väiksema tervete seemnerakkude hulga vahel.