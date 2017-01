Prince Rogers Nelson, Prince, Hääldamatu ja Kirjutamatu Sümbol, Artist Keda Varem Teati Prince'ina – heal lapsel ikka mitu nime. Aga veel rohkem nimesid oli mullu 57-aastasena meie seast lahkunud muusiku garaažis.

Prince suri aprillis üledoosi tagajärjel ning paistab, et testamenti ta endast maha ei jätnud, on kirjutanud Jalopnik. Nii on USA Minnesota osariigi kohus teinud tema varale inventuuri. Selgub, et Prince'ile kuulus miljonite dollarite väärtuses kinnisvara ning muuhulgas muljetavaldav autode ja tsiklite kollektsioon.

Kogu Prince'i vara nimekirja, sealhulgas ülevaadet tema nimel olnud kaubamärkidest, saad vaadata SIIT.