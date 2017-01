See pole mingi eriline tarkus, vaid lihtsalt terve talupojamõistus. Enne kui hakkad mõtlemagi mõne trendieseme soetamisele, tee endale esmalt selgeks, kas su põhivajadused on ikka kaetud.

2. Tunne oma tugevaid ja nõrku külgi

Selles pole midagi häbiväärset, kui sa tunnistad endale ja võtad omaks, et oled lühikest kasvu või et su biitsepsid ei hakka iial T-särgi varrukaid rebestama. Saad muuta seda, kuidas panna riidesse seda keha, mille too vennike seal ülal on sulle andnud. Kõige olulisem on see ülikonna puhul. Leia ülikond, mis toob su kehakujus parima esile. Näiteks on kaherealine ülikond hea valik pika ja peenikese mehe jaoks. Lühema mehe puhul lisavad pikkust püstitriibud.

Tööta sellega, mis sul on – mitte selle vastu.

3. Riietu eakohaselt

Me oleme kõverdanud suud Madonna suutmatuse peale leppida oma vanusega ning kanda eale sobivaid rõivaid. Aga mehed ei ole tihtipeale sugugi paremad.

Riietu vastavalt oma kümnendile. 20-ndates on veel sobilik eksperimenteerida. 30-ndates võiks hakata riietuma nii, nagu oleksid juba täiskasvanu. 40-ndates võiksid jätta mässajapäevad (rebenenud teksad ja neetidega nahktagid) lõplikult selja taha. 50-ndates tee endale selgeks, et riiete mugavusega sama oluline on see, kuidas need istuvad. Jeremy Clarkson, me vaatame sulle otsa.

4. Leia endale rätsep

Suurus loeb. Õnneks pükste suurus, mitte selle, mis seal sees on. Hea rätsep võib vaid paari nõelatorkega teha odavast ülikonnast sinu seljas imehästi istuva komplekti ning ka aitab ta tõmblukke ja nööpe asendades su riiete eluiga pikendada.

(VIDA PRESS)

5. Hoolitse oma garderoobi eest

Tänaseks oled sa loodetavasti saanud selgeks, kuidas hooldada oma nahka ja keha. Samasugust tähelepanu maksaks pöörata ka oma riietele. See ei tähenda samas, et peaksid lugema neid lõputuid juhendeid ja muretsema selle üle, millist pesuvahendit kasutada. Viksi korrapäraselt oma kingi ning leia viis minutit, et tutvuda oma pesumasina villase pesu programmiga.

6. Võngu seemisnaha taktis

Aastal 2017 saab seemisnahk olema tõeline luksusmoe vikerkaar. Katsudes pehme ja paindlik, muutub aja jooksul veelgi paremaks ning selle velvetine pind näitab nii tugevaid kui pehmeid värvipalette. Ära seda ainult vihma kätte vii.

7. Ära jaga garderoobi igapäevaseks ja ametlikuks

Su ema võib siiani arvata, et dressipüksid teevad sinust "vale rahva" liikme, kuid kui me oleme midagi õppinud aastast 2016, siis seda, et meesteriided peavad olema mugavad.

Trennipüksid ja pintsak? Jah. Miksi viisakamaid ja mugavamaid riideid omavahel ning moodusta mitmekülgseid ja stiilseid kombinatsioone, mille peale sa varem pole mõelnudki. Ära vaid mine ööklubisse oma jõusaaliriietega.

8. Investeeri aksessuaaridesse

Lühidalt: aksessuaarid on hea võimalus tuunida oma olemasolevat väljanägemist, ilma et su pangaarve lõhki läheks. Väike originaalsusesära lisab ülejäänud komplektile värvi.

9. Hoia oma särgid vormis

Särk on mehe garderoobi tööhobune, kuid päeva lõpuks vedeleb see kortsutatuna voodi jalutsis. Sel ajal võta aega selle ajatu stiilinurgakivi eest hoolitsemiseks.

Ära pese särki kuumema temperatuuriga kui 40. Kanna särki enne pesu vaid üks kord. Enne pesumasinasse panekut voldi see kahekordselt kokku. Triikides pane särgi ja triikraua vahele linane riie, et vältida särgi kahjustamist.

9a. Särk püksi sõjaväestiilis