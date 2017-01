Mootorrattad on poiste mänguasjad ja reeglina mitte just odavad. Aga see üks ja ainulaadne tsikkel võib olla maailma kõige kallim, märgib Dirty Wheel.

Mootorratta ehitas tuntud Türgi disainer ja selle valmistamiseks kulus enam kui aasta. Tsikkel on tehtud kullast ja kaalub ligi 317 kilo, sel on 125 hobujõudu ja kuus käiku.

Tsikli ilmestamiseks on paagile ja karburaatori kattele kantud mütoloogilise tegelase Medusa kujund ja kullast mootorratast kaunistavad ka mitmed maod.

Hinda pole avalikustatud, aga disainer soovib saada Guinnessi rekordite raamatusse kõige kallima tsikli rekordiga. Tänane maailma kalleima kaherattalise hind on 185 000 dollarit (175 900 €).