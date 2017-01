Volkswagen on avalikustanud oma uue ideeauto, mis on kummardus ikoonilisele hipibussile. Bored Panda märgib, et auto näeb välja, nagu pärineks ulmefilmist: töötab elektril, on suuteline iseseisvalt sõitma ja see pole veel kõik.

VW mikrobuss on kaheksaistmeline elektriauto, mis suuteline ühe laadimisega läbima 434,5 km. Liitium-ioonakude komplekt laetakse 80% peale vaid poole tunniga. Auto nimega I.D Buzz kogub liiklusinfot kaamerate, laseri, ultraheli- ja radarsensorite abil ning ka igasuguse muu nõiakunstiga. Paljud omadused on kohandatavad ning masin salvestab isiklikud istme- ja õhutamisseaded, helisüsteemi seadistuse, valgustuse jne.

I.D Buzz on juba pälvinud palju tähelepanu, kuigi pole mingit kindlust, et see kunagi tootmisse võiks minna. Viimase 15 aasta jooksul on VW esitlenud mitmeid mikrobussi kontseptsioone, mis inspireeritud 1960-ndate hipibussist ja neist ükski pole turule jõudnud. Niisiis on Buzz üks järjekordne lubadus – loodetavasti aga sedakorda mitte ainult.

Kuidas see ideeauto välja näeb, vaata juuresolevast galeriist.