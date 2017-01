Relvajõud kasutavad droone ülesanneteks, mis on mehitatud lendudele liiga ohtlikud või eeldavad märkamatuks jäämist. Droone on juba mõnda aega kasutatud luureteabe hankimiseks ja ka rünnakute läbiviimiseks. Nad on raskesti avastatavad ning isegi kui vaenlane neid märkab, saab need mõne nupuvajutusega tagasi baasi juhatada, inimelusid ohtu seadmata.

Minidroon säästab aega ja väldib vigu

Black Horneti loomise tehnoloogia ja kontseptsioon ei ole uued. Norra

ja Briti vägedes on droonid PD-100 Black Hornet juba 2012. aastast

alates. Eriti aktiivselt kasutasid seda minikopterit britid Afganistanis,

kus nad esimestena hakkasid droon-helikoptereid saatma luure-

ülesanneteks eesliinioperatsioonidele.

Brittide järel avastasid ka USA erioperatsioonide väed selle pisikese

lennumasina ning üha enam leiab see kasutust info kogumisel vastaste

kohta.

Milles siis peitub selle lennumasina võlu? Black Horneti lennumasinad

on nii väikesed, et mahuvad hõlpsasti sõduri peopessa ning

kaaluvad kõigest 18 grammi. Ja seda koos akude ning kolme kaameraga.

Sõduritele aga seisneb minikopteri väärtus selles, et sõiduk võimaldab

hääletult liikuda sügavale vaenlase territooriumile ning saada otsepilt

kaasaskantavasse monitori. Kopteri kolm miniatuurset kaamerat

on suunatud igaüks ise suunda. Ülemine kaamera vaatab otse,keskmine on maapinnale suunatud 45kraadise nurga all ja alumine kaamera haarab kõike otse alla suunatud pilguga. See aga tagab, et operaatoril on selge ülevaade kõigest toimuvast.

Just lennumasina hääletu liikumine ning asjaolu, et kaamerad haaravad

enda alla laia ala ja edastavad puldi taga seisva mehe monitorile

hämmastavalt selge pildi, tegi Black Hornetist brittide lemmikmänguasja.

On suur vahe, kas saata lahingutsoonis olevaid hooneid kontrollima

sõdurid või imepisike droon. Lugedes sõdurite kommentaare

lennumasina kohta, näed aina positiivset tagasisidet. "Black Hornet

on väga lahe. Edastatav pilt on hämmastavalt selge ja ekraanilt on

näha, kas meid ootavad nurga taga ees kohalikud tsiviilelanikud või Talibani

võitlejad. Seejärel saame teha vastavad plaanid. See säästab palju

aega ja väldib palju vigu. "Sellega võib suurendada inimese nägu ja

hoida seda niikaua ekraanil, kuni seda on võimalik identifi seerida. Ja

seda ilma nende teadmata."

Kuigi kaamerad saadavad operaatorile pidevat pilti, suudab see Norra

inseneride disainitud robotkopter edastada operaatori kaugjuhtimispihuseadmesse ka stoppkaadreid. Lisaks

on Black Hornetil autonoomne, "suunatud režiim", mis võimaldab

lennumasinal liikuda etteplaneeritud marsruudil.

Kui Briti väeüksused hakkasid Black Hornetit katsetama juba 2012.

aastal, siis USA armee avastas selle lennumasina enda jaoks 2014.

aastal. Tulles vastu ameeriklaste soovile, täiendas Prox Dynamics

oma uusi lennumasinaid uute infrapunakaameratega, andmeside-,

öövaatlus- ja navigeerimisseadmetega.

Uusi, täiendatud Black Horneteid testisid USA eriväed 2015.

aasta juunis ning pärast seda on USA merejalaväelased kasutanud

neid lennumasinaid ka oma erioperatsioonidel.