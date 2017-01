Asi on kahtlane. Inimene, kelle jaoks on pikki aastaid niisugused mõisted nagu diisel, automaat, buss ja prantslane kuulunud loetelusse pealkirjaga EI, peab taas kord tunnistama, et maailm ei ole enam nii must-valge. Kõigepealt puges autorile hinge Renault Talisman, nüüd siis tegi seda Grand Scénic.

AJALUGU Kui keegi veel juhtumisi ei tea, siis väike-keskklassi mahtuniversaalide segmendile panigi aluse Renault Scénic. Kõige esimene Scénic nägi ilmavalgust aastal 1996. Populaarse Mégane’i põhjal loodud compact multi-purpose vehicle ehk kompaktmahtur ühendas endas sõiduauto kompaktsuse ja väikebussi praktilisuse – tulemuseks saigi ideaalne pereauto.

Renault alahindas toona mahtuniversaalide atraktiivsust, planeerides seda pigem väikese tootmismahuga nišimudeliks. Tegelikkus aga osutus mõnevõrra teiseks: aastal 1997 sai Scénic Euroopa aasta auto tiitli!

Järgmine põlvkond (2003) tõi kaasa ka suurema, 7-kohalise versiooni nimega Grand Scénic. Tänaseks on tegemist juba neljanda generatsiooniga, mida esmaesitleti tänavusel Genfi autonäitusel. Esimesed uued Scénicud on just jõudnud ka Eestisse. Ja Acceleristal õnnestus päris esimeste seas uus Grand Scénic testisõidule viia.

