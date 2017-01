Reisikindlustust sõlmides tuleb lähtuda puhkuse eesmärgist ja tegevustest. Millist tüüpi puhkaja Sa oled? Kas puhkad rahulikult palmi all mõnuledes? Või otsid seiklusi ja eelistad aktiivset puhkust? IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu, kuidas oma huvidest lähtuvalt valida parim kindlustus.

Puhkusreisid võivad olla rahulikud või täis erinevaid seiklusi. Näiteks tegelevad paljud inimesed erinevate spordialadega ka välisriiki minnes. Enne reisikindlustuse tegemist tasub hoolikalt läbi mõelda oma plaanid ja tegevused reisil ning veenduda, et kindlustuskaitse kehtib ka nende tegevuste korral.

Kindlustusseltsidel on nimekiri spordialadest, millede puhul kaitset ei pakuta või mis on kaetud teatud ulatuses ning tekkivatele kahjujuhtumite lahendamisele võidakse läheneda erinevalt. Isegi kui sport ei ole sinu puhkusereisi peamine eesmärk, mõtle varakult, kas plaanid reisi käigus mõnda sportlikku tegevust proovida (näiteks ära unusta, et ka lihtne sukeldumine kuulub siia alla, mägimatkamine teatud kõrgusteni, suusatamine vaid märgistatud radadel jne) ja lase vastav märge lisada kindlustusele. Vastutuskindlustuse lisamist poliisile tasuks kaaluda suusareiside puhul, kus tahtmatud otsasõidud ja kukkumised on kerged tulema. Need küsimused tuleb läbi mõelda ka lastega reisiplaane tehes.

RAHULIK PUHKUSEREIS

- Mõtle hoolega läbi oma tegevused reisil ja veendu, et nende tegevuste puhul ei ole vajalik spordi lisariski märkida (näiteks sukeldumine, matkamine).

- Kui on tegemist eksootilisema sihtkohaga, siis halba ei teeks meditsiiniabikindlustuse olemasolu ja selle summa üle vaadata (kas kindlustuse all kehtivad ka päikesepiste, mürgitused, ohtlikud putukad ja loomad)

AKTIIVNE PUHKUSEREIS

- Kui plaanid tegeleda spordiga, siis veendu konkreetse spordialaga tegelemisekaitse olemasolus oma kindlustuses.

- Ka osaledes võistlustel või treeninglaagris tuleb vastav märge lisada kindlustuslepingule.

- Kui võtad reisile kaasa oma spordivarustuse, siis veendu, et kaitse oleks peal ja summa piisav.

- Kaalu vastutuskindlustuskaitse lisamist.

Reisikindlustuse hindu ja tingimusi saab võrrelda IIZI veebilehel. Tee ise oma valik SIIN!