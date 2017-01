Lapsed ja lapselapsed soovivad oma vanavanemate eest hoolt kanda ning teha neile praktilisi kingitusi. Üheks selliseks on kahtlemata suurte nuppudega ning lihtsa sisuga mobiiltelefon.

Vanavanemad on tihti nutitelefonidega hädas, mistõttu võikski neile valida lihtsa sisuga ning kergesti arusaadavad telefonid. Teisalt on suurte nuppudega telefonid juba ajast ja arust – nende asemel on loodud spetsiaalsed nutitelefonid vanemate inimeste tarbeks.

Suurte nuppudega telefonide sisu on tihti segane ja keeruline isegi noore inimese jaoks. Lisaks puudub neil kiirvalimise võimalus ning nende ekraanipilt on üsna hägune ja halvasti loetav. Paljud vanurid ei kasutagi enamikke telefonide funktsioone, kuid üha enam leidub ka selliseid vanaisasid ja vanaemasid, kes soovivad väga nutitelefoni võimalusi kasutada. Nad paluvad oma lapsi, et nood õpetaksid targa seadmega ajalehti ja uudiseid lugema. Seega ei tasu pensionäre alahinnata – paljud neist oskavad nutitelefone paremini kasutada kui mõni noorema põlve esindaja.

Miks valida vanematele inimestele nutitelefon?

Nutitelefonil on võimalik seada ekraanil nähtavate ikoonide suurust ja kirjatüüpi. Sel moel on võimalik muuta tekst selgeks ja lihtsasti loetavaks.

Kiirvalimine on olemas kõigil Android telefonidel. Näiteks saad sättida oma vanavanemale nime ja pildi inimestest, kellega ta kõige enam suhtleb. Nii on tal võimalik kiiresti ja lihtsalt soovitud inimesega ühendust võtta.

Taskulamp on igal telefonil, millel on kaamera. See on tihti väga oluline funktsioon, eriti praegusel pimedal ajal.

Telefonil on võimalik määratleda ka hädaolukorra puhul signaali edastamine.

Mängud meeldivad ka vanavanematele. Ka nemad naudivad erinevaid kaardi- ja mullimänge. On oluline, et mäng oleks selge ja ei vajaks liialt kiiret reageerimist. See on väga lõbus ajaviide, kui nad peavad sõitma ühistranpsordis või näiteks istuma arstikabineti järjekorras.

Vanavanemad soovivad oma laste ja lastelaste pilte. Nad soovivad neid ise vaadata ning näidata ka oma naabritele ja tuttavatele. Õpetage neid ise pilte tegema. Nii saavad nad omal käel lõbusaid hetki jäädvustada ning hiljem tehtud pilte sirvida.

Nutitelefoniga on võimalik panna meeldetuletus, et on aeg oma ravimit võtta. See on üks populaarsemaid funktsioon, mida vanemad inimesed armastavad kasutada. Loomulikult vajavad nad meeldetuletuse seadmisel pisut abi.

Õpeta sõnumeid saatma häälega dikteerimise teel. Igal Android seadmel on see funktsioon täiesti olemas, vaja on vaid veenduda, et funktsioon töötab ka eesti keeles. Sel moel ei pea nad klaviatuuri kasutama ja saavad lihtsal moel tervitusi saata.

Lisaks võiks telefonil olla kaitsekile või -korpus, nii püsib telefon kaua terve ja kenana. Kindlasti tasub telefon turvakoodiga lukustada, muidu võib see taskus või käes kogemata ise numbri valida, helistama hakata ning tühjalt raha kulutada.

Meie vanavanemad on nutikamad, kui me arvatagi oskame. Seetõttu tasuks anda neile võimalus õppida nutiseadmeid kasutama, kuna need muudavad elu palju lihtsamaks, lõbusamaks ja särtsakamaks.