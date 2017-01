Kuna krõbedad talveilmad on lõpuks käes, on viimane aeg endale soojad ja mõnusad talvesaapad soetada. Kõige mugavam ja soodsam viis selleks on sirvida e-poodide valikut, kust tellimine on lihtne ja kiire ning kus valik lõpmata lai. Järgnevalt loetleme viis olulist fakti, mis aitavad hõlpsasti kõige etemad jalavarjud leida.

Vettpidavus. Eesti kliimas on väga oluline, et saapad oleksid veekindlad, sest niisked või suisa märjad jalad võivad kahtlemata põhjustada haigeks jäämise. Selleks, et saapaid veekindlana hoida, peab ka ise pisut vaeva näha. Nimelt tuleb jalanõusid puhastada spetsiaalsete immutusvahenditega, mis hoiavad saapad seest kuivana. Õiged vahendid selleks leiad igast suuremast jalateseid müüvast e-poest.

Soovitatav on muretseda kaks paari saapaid. Miks? Esiteks on hea, kui ühed saapad on pisut esinduslikuma välimusega ja teised veidi praktilisemad ja soojemad. Sel moel saad ka tähtsamatel ja pidulikemal üritustel mugavalt soojade saabastega käia ning teisalt on Sul ka praktilised jalatsid, mida näiteks matkale või jalutama minnes jalga tõmmata. Lisaks kindlustab kahe paari kandmine mõlemale saabaste paarile pikemalt kena välimuse ning vastupidavuse. Pidevalt samade saabaste kandmisel kuluvad saapad tunduvalt kiiremini.

Taldade muster. Libedad jalatsid on põhiline põhjus, miks paljud talvisel ajal libastuvad ning end vigastavad. Seetõttu soovitame endale valida võimalikult sügava mustriga jalatsid. Loomulikult nõuavad sügava mustriga saapad enne tuppa astumist korralikku puhastust.

Tõmblukk või paelad? Igavene dilemma, mille ees seisame iga kord, kui uusi saapaid valime. Samas on ka palju saapaid, millel on nii tõmblukk kui paelad. Kuid kuna meie talved on sageli lörtsised ja märjad, siis võiks valida võimalikult liibuvad saapad, tõmblukuga saabaste puhul ei ole see igakord aga võimalik.

Õhuläbilaskvus. Talvesaapad peavad olema soojad, ent tähtis on ka hingavus. Võimalusel võiks valida saapad, mis on naturaalsest nahast ning sooja vooderdusega. Naturaalsest nahast saapad on aga kallimad kui näiteks kunstnahast jalavarjud. Kui soojad saapad on hinnalt liiga kallid, siis aitab hädast välja ka soojade villaste sokkide kandmine. Soojad sokid leiad pea igast poest või koob need Sulle hoopis vanaema, kui teda väga kenasti palud.

Soovime edu sobivate saabaste valimisel. Kuna õues on juba krõbedad miinuskraadid, siis soovitame Sul valikuga kiirustada. Pea meeles, et e-poest leiad saapad soodsama hinna eest. Lisaks on paljudes poodides hetkel talvised allahindlused. Soovitame saapad soetada üks-kaks numbrit suuremad kui tavalised jalatsid. Nii kindlustad saabastes õhuringluse ning sel moel mahuvad ka soojad sokid saapa sisse kenasti ära.