Erinevad uuringud on näidanud, et isegi 2009. aasta majanduskriisi ajal ei vähenenud parfüümide ostmine, vastupidi – parfüümide soetamine suisa kasvas. Selgus, et ka rasketel aegadel on parfüümid inimeste jaoks siiski olulised, samal ajal kui teiste kosmeetikatoodete pealt ollakse nõus kokku hoidma. Seetõttu ei ole ime, et praegusel hetkel on parfüümide ostmine tõusuteel – need on suisa populaarsemad ja enamostetud kui päts leiba.

Parfüümi valimisega ei tasu kiirustada. Kuna parfüümid on üsna hinnalised, siis võiksid võtta võimalikult palju aega, et süveneda erinevatesse toodetesse ning kindlasti eelnevalt naha peal erinevaid parfüüme katsetada. Parfüümi soetamine võiks olla pidulik ja tähtis sündmus, mida võiks suisa tähistada. Luba endale üks uus parfüüm, kuid vali see endale hoolikalt ning kaalutletult. Ning kui leiad viimaks just selle õige, siis võid järgmisel korral juba sama parfüümi juurde jääda.

Paberiribal lõhna proovimine ei ole sama, mis nahale parfüümi piserdamine. Seetõttu võid teinekord e-poest tootekirjeldust lugedes leida endale sobivama parfüümi kui füüsilises poes paberiribade järgi otsustades.

On tõsi, et kõik lõhnad ei püsi nahal kaua peal ning vahel võib meile tunduda, et mida rohkem parfüümi kasutame, seda parem. Siiski tasub meeles pidada, et vähem on rohkem. Me ei soovi ju kaaslasi hingetuks muuta. Lõhna valides märka, kas tegu on parfüümi, tualettvee või odekolonniga, sellest oleneb ka lõhna tugevus ja intensiivsus.

Parfüümipudel kardab nii kuuma kui külma. Seetõttu vali oma parfüümipudelile koht, kus ei paista liigselt päikesevalgust ega ole ka liialt niiske ega külm. Halbades keskkonnatingimustes muutuvad lõhnaomadused kiiresti.

Parfüümi tuleks piserdada nahale, mitte riietele nagu paljud armastavad teha.

Parfüüm on nii naise kui mehe jaoks nagu rõivaese, mida on äärmiselt mõnus kanda. Parfüüme on tohutult laias valikus ning võid täiesti kindel olla, et leiad ka endale just kõige meelepärasema aroomi.