Televiisorid ja teised elektroonilised seadmed on populaarsed müügiartiklid terve aasta vältel. Aasta alguses leiad tihti ka laia valiku soodsate hindadega uhiuusi mudeleid. Seda eelkõige põhjusel, et uue aasta mudelitele tuleb riiulitel ruumi teha. Kui oled pikemat aega kaalunud, kas soetada uus teler või mitte, siis praegu on selleks just kõige sobivam aeg, kuna kõikjal on suured jõulujärgsed allahindlused. Telerit ostes tasub meeles pidada teatud kriteeriume, millega arvestada ja tähelepanu pöörata.

Millises suuruses teler valida?

Elektroonikapoodides ringi jalutades hakkavad eelkõige silma just suuremate ekraanidega mudelid. Suurim ei ole aga alati parim. Teleri suurus tuleb valida kodu ja ruumi suurusest, kuhu teler on plaanis paigutada. Liiga suur televiisor on väikeses toas kohmakas ning seda on ka raske jälgida. Lisaks tuleks televiisorist istuda 2-3 meetri kaugusel. Kuidas kontrollida, kas teler on õiges suuruses? Telerit vaadates peaksid Sa silmadega nägema kogu ekraani. Kui silmi tuleb pildiga kaasa liigutada, et kogu tervikut näha, siis on ekraan liiga suur.

Teleri hind

Kuna telerite tootmine on väga kiire protsess ning pidevalt tuleb turule uusi mudeleid, siis on telerite hindu seinast seina. Sul on võimalik leida äärmiselt kallis, ent ka äärmiselt soodne mudel. Kuidas aga valida hea hinna ning seejuures ka heade omadustega teler? Alati ei maksa eeldada, et kõige kallim on ka kõige parem. Tark mõte on eelnevalt pidada nõu konsultandiga, kes oskab teleri kohta palju infot jagada. Kui leiad teleri, mille hind on ehk liiga krõbe, on alati võimalik kasutada järelmaksu võimalusi. Siiski tasub meeles pidada, et aja möödudes mudelite hinnad langevad, mistõttu on teinekord tark lihtsalt veidi oodata ning varsti ongi sama teler allahinnatud.

Kas valida kõige uuema tehnoloogiaga mudel?

Tehnoloogia on pidevas arengus ning igal aastal jõuavad turule üha moodsamad ja keerukamad mudelid, mis varem võisid näida kui unistuste telerid. Täna on need saanud reaalsuseks. Meil on võimalik valida endale Smart-telerid ja 3D-funktsiooniga telerid, kuid kas tasub need siiski soetada? Vastata oskad sellele küsimusele vaid Sina ise. Mõtle, kas kasutad tõesti kõiki uhkete ja moodsate telerite funktsioone. Kui jah, siis on suurepärane võimalus endale moodne teler soetada, kui mitte, siis ei ole kalli ja peene teleri hankimine seda raha väärt.