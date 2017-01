Parfüüm on nii naise kui mehe jaoks omamoodi visiitkaart, mis ütleb meie kohta rohkem, kui me arvatagi oskame. Tasub meeles pidada, et parfüümi, mida me kanname, tunnevad kõik meist möödujad, mistõttu võiks valida endale kvaliteetne ning hea lõhn, mida tagasihoidlikus koguses peale kanda. Järgnevalt avaldame väikese saladuse – millised naiste parfüümid paeluvad mehi kõige enam?

Vastavalt Eesti suurima e-poe Kaup24 spetsialistide andmetele soetavad mehed naistele soojad ning naiselikud parfüümid. Mõned aastad tagasi viidi Suurbritannias läbi uuring, mille käigus pidid mehed täpsustama, millised lõhnad on nende jaoks põnevad ja ahvatlevad. Esmalt anti neile nuusutada magusat vanillilõhna ning kõigi meeste arvates seostus see sensuaalse aroomiga. Vanill küll võlub ja võrgutab, ent see ei tohiks olla liiga magus, kuna liialt magusad lõhnad mõjuvad meestele lapsikutena.

Veel üheks populaarseks aroomiks on apelsin. Hiinas usutakse, et apelsin muudab meid rõõmsateks ning on õnnetoov. Tsitruselised lõhnad väljendavad enesekindlust, rõõmsameelsust ja optimismi ning seda kandvast inimesest suisa kiirgab energiat ja rahulolu. Meeste jaoks on sellised naised väga paeluvad, mistõttu armastavad nad ka tsitruselisi parfüüme. Ka jasmiinilõhn kuulub meeste esikolmikusse – sarmikas ja kirglik jasmiin ei jäta kedagi ükskõikseks. Jasmiin on olnud juba iidsetest aegadest parfüümitootjate lemmikuks. Mitte vähem populaarsed on ka mere ja värskuse aroomid, millest kiirgab lihtsust ja romantilisust.

Uuringute tulemused on näidanud, et vanemad mehed, kes otsivad tõsist ja pikaajalist suhet, eelistavad puidu aroome. Juba ammustest aegadest on puidulõhna seostatud stabiilsusega. Psühholoogide sõnul iseloomustab puidulõhna kandvat naist üldiselt enesekindlus, tõsine ellusuhtumine ning usaldusväärsus. Teised populaarsed lõhnad on liköör, kaneel, lavendel, šokolaad ja karamell.

Loomulikult on parfüümid nii meeste kui naiste jaoks väga intiimne ja isiklik valik ning ei tasu pimesi järgida erinevaid uuringuid. Siiski, kui naine soovib mehele muljet avaldada, tasub uuringutes välja toodut meeles pidada ja järele proovida. Teisalt on oluline, et parfüüm sobiks ka Sinu isikuomaduste ja maitsega.

Kuid milliseid lõhnu eelistavad mehed ise kanda? Naised arvavad sageli, et meestele meeldivad ranged ja äärmuslikud lõhnad, kuid ei tasu usaldada taolisi stereotüüpe. Iga inimene on ainulaadne. Viimastel aastatel on meeste parfüümid muutunud magusamaks ning eksootilisemaks. Kui soovid oma armsale mehele kingitust teha, siis uuri, milliseid aroome ta eelistab ning sellelt lähtuvalt püüa teda üllatada uue ja mõnusa parfüümiga.