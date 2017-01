Esimene, alati toimiv reegel on muidugi see: ära istu rooli, kui tunned end ebakindlalt! Palu naabrilt küüti, telli takso, kasuta ühistransporti või sõida jalgrattaga – võimalusi autoga mitte sõitmiseks on tegelikult rohkem kui vajadust, autoga sõita. Igaüks ei peagi rooli ronima.

Kui hirmud on nii suured, et sul tekib autosõidu suhtes sügav vastumeelsus, võid abi otsida ka psühholoogilt – see protsess on aeganõudev, aga suure tõenäosusega saad sa oma hirmudest vabaks ja võid edaspidi sõitmisest rõõmu tunda. Või siis saad teada, et kuulud nende hulka, kes ei peakski autot juhtima. Igal juhul saab see asi lahenduse!