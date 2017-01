Euroopa kaks suuremat relvatööstusfirmat Rheinmetall ja Steyr Mannlicher ühendasid jõud uue põlvkonna automaatrelva RS556 tootmiseks.

RS556 aluseks on Steyr Mannlicheri poolt 2012. aastal turule toodud automaatrelv STM556, mis praeguseks on leidnud väga palju kiidusõnu ja sarnaselt STM556 kasutab ka RS556 5.56mm x 45 kaliibrilist moona.

Saksamaa Rheinmetall ja Austria Steyr Mannlicheri ühisprojektis on Saksamaa osakaal 60 protsenti ning uue relva esimeseks suurimaks sihtturuks ongi Saksamaa, kuna Bundeswehr alustab 2019. aastal seniste G36 relvade väljavahetamist ning relvatootjad loodavad, et Bundeswehr võtab uue automaatrelvana kasutusele just RS556.