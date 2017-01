Naiste jaoks sarnaneb orgasmi tagaajamine sageli vikerkaare jälitamisega: asutakse entusiastlikult teele, liigutakse reipalt selle sära suunas ning just siis, kui ollakse lõpuks eesmärgini jõudmas, kaob vikerkaar horisondi taha. Sellest "sooritusärevusest" naistega eriti sageli ei räägita, sest keegi eriti ei tea, kuidas sellest rääkida – või siis ei oska midagi selle vastu peale hakata. Orgasmile lähedale, aga mitte piisavalt lähedale jõudmise põhjuseks võib olla erinevate tegurite keerukas koosmõju. Ask Men uuris viielt erineval moel seksivaldkonnaga seotud naiselt, millised tegurid on neid orgasmi saamise juures tagasi hoidnud – ja kuidas on nad siis lõpuks jõudnud sinna Naudingute Linna. Domina: keskendumine mehele See pole just uudis, et surve sooritus ära teha võib magamistoas sageli anda tagasilöögi – ja sama kehtib ka naiste puhul. 32% naistest ütleb, et kui nad ei jõua orgasmini, siis on see sageli nende peas kinni. Niisiis kui sa oled kindlameelselt pühendunud sellele, et naisel ära tuleks, aga seda ei juhtu, siis võib ta vajada hoopiski võimalust ise sinule pühenduda.

"Kui mul abikaasaga seda ei juhtu, siis ma lasen tal hoida minu rahuldamisega tagasi ja keskendume mõnd aega temale. Iroonilisel moel on nii, et kui sa ei püüdle orgasmi, siis mõnikord võimaldab see asjal just juhtuda," märgib elukutseline domina Zara.

Teadlane: paus ravimitega Uuringud näitavad, et 40% antidepressantide kasutajatest tekib mingil kujul seksuaalne väärtalitlus. Ja naised on meestest rohkem selliste ravimite peal. "SSRI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, levinud antidepressandid – toim) on kõige masendavad ravimid läbi aegade. Miski – kordan, miski – ei suuda mind viia orgasmile lähedalegi, kui ma neid võtan ... isegi mitte mind alati lollikindlalt aidanud tehnikad ei tööta. Ma lihtsalt füüsiliselt ei suuda orgasmi saada," räägib teadlane ja seksiuurija Kate Devlin. "Lõpuks aitas ainult sellises koguses ravimite võtmise lõpetamine. Huvitaval kombel olen mõned aastad jälle SSRI-de peal, aga palju väiksemates doosides ja mingit probleemi pole. See oli selgelt keemia küsimus." Pornonäitleja: oluline kogus eelmängu "Kuigi tavaliselt aitab mu Hitachi sau mul lahti saada, kui miski muu ei tööta, siis mõnikord olen muutunud tundetumaks, kuna kasutan seda liiga sageli," tunnistab pornonäitleja Tasha Reign. "Heitlen orgasmi saamisega, kui ma pole saanud olulist kogust eelmängu. Armastan head massaaži, mis viib seksini, ja palju mu kaela suudlemist. Ka vajan kliitori stimuleerimist ja armastan väga limpsimist." Muidugi ei sea kiirkohtingute kultuur temakese vajadusi esikohale – esmakordsete kohtingute puhul on meeste ja naiste orgasmide suhe 3,1:1 ja ainult 1,25:1 suhete puhul. Niisiis võiksid kohelda temakest voodis nagu sa kohtleksid pikaajalist partnerit, kellest tõsiselt hoolid. Isegi kui see tõesti on üheöösuhe. Burleskitantsija: topeltteesklus "Kui olen heidelnud orgasmi saamise nimel, siis enamasti sellepärast, et ma ei olnud suuteline korralikult lõdvestuma ja nautima. Sellistes olukordades, puhtalt masendusest olen seda teeselnud. Aga mitte sellise lepliku teesklusena, et mitte partnerit solvata. Selle asemel olen orgasmi võltsinud selleks, et võltsida iseend mõttesse, et ma saan kohe orgasmi," räägib burleskitantsija Betsy Bop. "Kõlab veidralt, aga kui olen saanud sisse sellesse vana hea võltsorgasmi liikumisse ja mõmisemisse, siis üheksal juhul kümnest olen ka päriselt orgasmi saanud. Aga, et see töötaks, peab sellega kaasnema täismäng: huulde hammustamine, huulte torruajamine, selja kumeraks tõmbamine, puusade tõukamine. Lõpuks olen nii põhjalikult keskendunud "esitusele" selleks, et see oleks sedavõrd veenev, et ma hetkeks unustaksin kõik muu ja vabaneksin stressist, mis mind tagasi hoidis ja algse bloki põhjustas." Aktivist: porno "Olen olnud oma praeguse partneriga terve kümnendi ja nii pika perioodi puhul on raske hoida energiat käimas," ütleb kirjanik, aktivist ja saidi chronicsex.org rajaja Kristen Schultz. "Mõnd aega on mul ainsana aidanud orgasmi saada porno."