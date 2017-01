"Kui käin matkamas, siis ma jooksen, hüppan ringi, ronin puude otsa jne ning mu autovõtmed kukuvad pidevalt taskutest välja või siis klirisevad mu vööaasa külge haagituna," on Redditi elunippide rubriigis seletanud Aloe-sarah. "Siin on lahendus, mis hoiab need liikumatuna ja minu külge kinnitatuna."

Ehk: püksid nööbitakse lahti, võtmete küljes olev karabiin pannakse ümber püksinööbi, võtmed püksi ja siis püksinööp kinni.

Iseenesest kena nipp, aga kui mugav see võib olla, kui jooksed ja hüppad ringi, endal autovõtmed püksis vastu mehelikkust surutud? Ning kui matkalt naased ja autoparklas sõiduki ukse juures teiste silme all pükse hakkad lahti nööpima, siis võid ka pälvida nii mõnegi imestunud pilgu.