Mesilasvaha on hea nahahooldusvahend ja sel täiesti looduslikul ollusel on ka hea omadus muuta erinevaid tarbeid veekindlaks. Redditi elunippide rubriigis on aga Solinaceae jaganud videot ja pildiõpetust selle kohta, kuidas saapad sellega nühkimise asemel põhjalikult läbi immutada ja pikaks ajaks veekindlaks muuta.

Naine sulatab vanas teeküünlaga aroomilambis (ja kuumapuhuri abil) tüki mesilasvaha. Seejärel kantakse sulanud vaha vana hambaharja abil saabastele, vältides seemisnahast ja tekstiilist osasid. Ning siis asutakse kuumapuhuri või fööni abil vaha edasi sulatama, hambaharjaga seda järjest laiali ajades ja nahasse imbuda lastes.

Ettevaatlik tasuvat olla sellega, et puhuriga kogemata saabaste õrnemaid osi kärssama ei ajaks. Kui hambahari väheke sulama kipub, olevat normaalne.

Kuidas protseduur käib, vaata allolevast videost.