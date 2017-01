Art of Manliness ütleb sissejuhatuseks oma loole orava nülgimisest, et see sisaldab kaunis veriseid pilte ja judisemapanevat teksti, mida nõrganärvilistel ja parajasti õhtusööki söövatel inimestel ei tasu vaadata.

Aga võtame loo moraali lühidalt kokku. Kütt-korilane meie sees on üha rohkem uinumas, kuna toit on kättesaadav igalt tänavanurgalt. Ning sisuliselt on juba kadunud kütioskused, näiteks metslooma nülgimine. Aga elus pole garantiisid. Ja kui tekib olukord, kus sul ellujäämise nimel ei jää muud üle kui süüa oravat, siis on kasulik osata seda surnud metslooma prepareerida.