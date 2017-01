Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.

Liiklusõnnetuse märkamise korral on iga juhi kohustus teada, kuidas käituda, et vältida edasist ohvrite lisandumist.

Märkamine, kaastunne ja abistamissoov on inimlikud omadused. Pealt nähtud liiklusõnnetus ei jäta meist kedagi ükskõikseks, enamus meist läheb kannatanutele appi. Mõnikord aga seame teisi aidates ohtu iseenda elu. Meie videos on näha, mida teha, kui oled liiklusõnnetuse tunnistajaks: kuidas tagada enda ja teiste turvalisus, millal helistada politseisse ning mida täpselt tähele panna?

Hädapeatamine on sõiduki seismajätmine või -jäämine, kui sõidu jätkamine on ohtlik või tehniliselt võimatu

Esmaabi osutamine kannatanule võib osutuda elupäästvaks kui kannatanu ei hinga või tal on eluohtlikud vigastused. Oluline on kasutada õigeid abistamisvõtteid. Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimine on kohustuslik kõigile juhiloa taotlejatele. Hädaabinumbrilt saab vajadusel küsida nõu õigete esmaabivõtete kohta.