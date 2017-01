Sa võid ise arvata, et oled seksimasin ja naised kinnitavad, et viid neid vingete orgasmideni ... aga see ei tähenda veel, et see tõele vastaks. Men's Fitness istus maha koos seksuoloogi Emily Morse'iga, et uurida, mida me seksis valesti teeme – ning kuidas saaks neid asju nii parandada, et sinust jääks voodisse maha mõnust värisev naine, kes sind sinna tagasi ihkab.

"Eelmäng, eelmäng, eelmäng – ma ei väsi seda kordamast," ütleb Morse. Pea meeles, et naiste puhul on seks suuremalt jaolt peas toimuv akt. Neid tuleb üles soojendada nii füüsiliselt kui vaimselt. "Enamik naisi mitte ainult ei naudi eelmängu, vaid vajab seda selleks, et enne vahekorda erutuda," selgitab seksuoloog. Eelmäng võib alata juba tunde enne seda, kui sa uksest sisse astud, peenis pikalt ees. Saada talle SMS teatega, kui väga sa ei suuda temaga kohtumist oodata või et kui ilus ta hommikul oli. Koju jõudes suudle ja hellita teda, enne kui teda paljaks hakkad võtma.

2. Sa ei limpsi teda piisavalt

Oled seksist nii erutatud või siis lihtsalt ei mõtlegi naise vajadustele. Niisiis lakud paar korda kergelt tema kliitorit või jätad suuga sinna alla siirdumise üldse vahele. Taaskord pole naine piisavalt üles soojendatud ja ei naudi seksi sugugi niipalju kui sina.

"Tee talle suuseksi, nagu sa mõtleksid seda tõesti tõsiselt! Pean silmas, et tõesti tõsiselt," ütleb Morse. "Kui sa tõesti tahad, et ta seksi naudiks, siis sa pead ise nautima talle oraalseksi tegemist. Nii nagu miski pole seksikam naisest, kes naudib suhuvõtmist, ei ole miski ka seksikam mehest, kes naudib suuga mõnu pakkumist."

Vaid 25-30% naistest saab orgasmi vahekorra ajal ja enamik naistest vajab (ja muidugi tahab) vahekorrale lisaks ka kliitori stimuleerimist.

(VIDA PRESS)

3. Sa ei puuduta teda pärast seksi

Pärast seksi veeretad end eemale, ütled talle "sorry, kallis, lihtsalt nii kuum on" ja jätad teie vahele 30-sentimeetrise tühiku. Võib-olla isegi lobised temaga paar sõna enne seda, kui magama jääd. Kuid igatahes ei ole sa huvitatud kaisutamisest. Või oled, aga su peas tiksub taimer ja sa ei puuduta teda kauem kui 60 sekundit. Temake on märgatavalt pahane või siis olete selleks hetkeks juba harjunud.

Kui sa pole sedasorti inimene, kellele meeldib pärast seksi puudutada, siis alusta väikselt ning muuda mingisugune füüsiline kontakt seksijärgseks rutiiniks. Süga natuke ta selga ja lama talle lähemal kui muidu. Seksijärgne kaisus olemine muudab teid lähedasemaks. Uuringud ütlevad, et seksijärgsel kallistamisel on seos eduka suhtega. Morse ütleb, et see, kuidas sa lähened partnerile pärast seksi, näitab ka seda, kuidas sa lähened teie suhtele üldiselt.

4. Kardad teha midagi valesti, niisiis ei proovi sa kunagi midagi uut

Oled seksi ajal oma peas kinni. Sa oled mõelnud proovida uut poosi, millest oled kuulnud või lugenud, aga sa kardad, et ei suuda seda korralikult teha või siis võib sul erektsioon kaduda. Misjonär ja koerapoos on äraproovitud lahendused, niisiis kleepud nende kahe külge ja teie seks on ikka ja alati samasugune.

Jäta hirmud kõrvale ja asenda need kirega. "Seks ongi kohmetu, sa võtad koos teise inimesega end alasti ja paned end kõige intiimsemasse võimalikku olukorda," märgib Morse. Kindlasti tuleb ette piinlikke hetki ja asju, mis lähevad valesti, aga vigade tegemine on parem kui üldse mitte millegi tegemine. "Lase kirel kogetavast astuda üle hirmust midagi valesti teha," seletab seksuoloog. "Garanteerin, et partner peab su kirglikke vigu palju seksikamaks kui teie igavat rutiini."

5. Sa teed oma soorituse peamiseks asjaks temakese naudingu

Sa tahad viia teda orgasmini selleks, et rahuldada omaenda ego – sest seks seisneb sinu jaoks selles, et sa oled rahul oma sooritusega. Tulemuseks on see, et naine tunneb survet orgasm saada ja ta võib hakata seda teesklema. Nii ei ole seks enam tema jaoks nauditav ja see võib mõjutada ka teie suhet üldiselt.

Kui sa oled liiga hõivatud mõtlemisega oma soorituse üle, siis ei mõtle sa sellele, et küsida partnerilt, mida ta tegelikult tahaks. Ning nii ei saa sa õppida teda tegelikult orgasmini viima. "Enesekindel mees küsib juhiseid ja õpib tundma, mida partner tahab," ütleb Morse.

6. Sa pole temakeselt küsinud, mis talle meeldib

Lähened igale naisele nagu oleks olemas mingi valem, eeldad, et kõik naised jõuavad orgasmini samamoodi ja selleks on kindel lihtne trikk. Sa ei vaevu naiselt küsima, mis talle meeldib või kuidas talle meeldib, et teda magamistoas puudutatakse.

"Iga naine on erinev, niisiis peaksid lähenema igale naisele erinevalt," ütleb seksuoloog. Kui oled naisega jõudnud selle intiimse punktini, siis on aeg temalt uurida, mis talle meeldib. Naine ütleb seda meeleldi.

(VIDA PRESS)

7. Ta pole piiksugi teinud

Kui naine on asjas sees, siis ütleb ta midagi, midagigi! Jah, on olemas naisi, kes pole voodis valjuhäälsed, aga pidev vaikus näitab, et ta ei naudi asja ja ilmselt ei pea vajalikuks häält teha. Kui sa ise lebad seal hingeldades ja kiites, kui imeline see oli, ja tema midagi ei ütle, siis ei nautinud ta seda.

Enne kui asjad kuumaks lähevad, anna talle teada, et sind erutab väga, kui ta ütleb sulle, mida tahab ja mis talle meeldib. Pärast jäta vahele see "kas sul oli hea?" ning alusta vestlust sellega, millised osad sulle kõige rohkem meeldisid. Seejärel küsi, kas oli midagi sellist, mis talle eriliselt meeldis, miski, mida ta tahaks rohkem teha või miski, mida peaks tegema teisiti.

8. Ta reageerib üle

"Kui sa oled teda vaevu puudutanud ja ta käitub juba nagu pornostaar, siis on üsna võimalik, et ta etendab suuremat naudingut, kui tegelikult tunneb," märgib Morse.

Uuringute põhjal tunnistab 80% naistest, et teeb seksihääli ja oigab sõltumata sellest, kas on tegelikult orgasmi saamas või mitte. Osaliselt selleks, et kõrgendada partneri kogemust ja osalt seepärast, et on ebakindel oma võimetuse suhtes orgasmi saada.

Ütle talle, et sind ajab kuumaks, kui kuuled, et tal on hea, aga et sulle meeldiks teada, millised kindlad asjad tema jaoks kõige mõnusamad on.

9. Sa ei tunnista ilmselget

Sul on magamistoas peenisega probleeme, aga sa ei tegele selle lahendamisega.

Räägi talle sellest. Elevant on juba toas ja ta on märganud, et sul ei püsi kaua kõvana, sul esineb enneaegset seemnepurset või siis ei purska üldse. Ütle talle, et seda juhtub sul vahepeal, aga see ei tähenda, et ta pole sinu jaoks erutav ning et sa polnud teadlik, et see on probleemiks. Ütle talle, et sa tegeled sellega. Võid ka tuua tema probleemi lahendamisse: sa pead vahekorra ajal mõnikord hoogu maha võtma, sa tegeled vastupidavuse suurendamisega ja et sa paluksid tal olla endaga kannatlik ning samas sa teed jätkuvalt kõike võimalikku, et teda rahuldada.

(VIDA PRESS)

10. Ta ütles sulle, et ei saa orgasmi IGA KORD, niisiis ei rahulda sa teda, kui oled ise lõpuni jõudnud

Sa eeldad, et kuna sinul tuli ära, siis tuli temal ka. Või siis ei mõtle sellele üldse.

Rusikareegel: naisel tulgu esimesena. Veendu alati, et tema on rahuldatud enne sind. Nii saad oma õnneliku lõpu teadmisega, et ka temakese vajadused on rahuldatud.

"Kui sa pole kindel, kas temake orgasmi sai, siis ta tõenäoliselt ei saanud," räägib Morse. "Ja kui sa pole üldse tema orgasmide peale mõelnud, siis on sul tõsiseid probleeme."

Sa oled ehk temalt korra või paar korda küsinud, kas ta sai rahulduse ning tema on vastanud midagi sellist nagu "ära muretse, mul on hästi". Või on ta sulle öelnud, et ta ei saa iga kord orgasmi. Aga see ei tähenda, et sa ei erutaks teda hullupööra ja et ta ei tahaks orgasmi saada, isegi kui tal seda vahekorra ajal ei juhtu.